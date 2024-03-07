Старовойт: из-за обстрела без света остались Тёткино и село Попово-Лежачи

В Курской области из-за обстрела без света остались Тёткино и одно село

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В результате обстрела поселка Тёткино в Курской области без света остались два населенных пункта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате повреждения линий электропередачи без электроснабжения остались поселок Тёткино и село Попово-Лежачи», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

При обстреле никто не пострадал, повреждения получили частный дом и хозяйственная постройка, уточнил Старовойт.

Поселок Тёткино расположен у границы с Украиной, он регулярно попадает под обстрелы после начала военной операции.

В результате атаки дрона с украинской стороны в поселке 4 февраля был поврежден объект связи.

На следующий день в поселке при обстреле произошло пять взрывов, осколочное ранение получила местная жительница.