В Курской области из-за обстрела без света остались Тёткино и одно село
В результате обстрела поселка Тёткино в Курской области без света остались два населенных пункта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В результате повреждения линий электропередачи без электроснабжения остались поселок Тёткино и село Попово-Лежачи», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
При обстреле никто не пострадал, повреждения получили частный дом и хозяйственная постройка, уточнил Старовойт.
Поселок Тёткино расположен у границы с Украиной, он регулярно попадает под обстрелы после начала военной операции.
В результате атаки дрона с украинской стороны в поселке 4 февраля был поврежден объект связи.
На следующий день в поселке при обстреле произошло пять взрывов, осколочное ранение получила местная жительница.
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