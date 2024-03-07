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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность

Старовойт: в Курской области второй раз за ночь включили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области второй раз за ночь включили сигналы ракетной опасности, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Курская область: ракетная опасность!», — написал губернатор.

Он призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге, добавил Старовойт.

В предыдущий раз ракетную опасность объявили в 23:57 мск 6 марта. Сигнал длился почти три с половиной часа — до 3:19 мск.

Старовойт сообщил о пожаре на железнодорожной станции из-за обстрела
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Впервые с начала военной операции на Украине в Курской области объявили ракетную опасность в январе 2024 года. Дольше всего сигнал действовал в ночь на 1 марта — шесть часов.

Регион регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. В частности, 5 марта на железнодорожной станции Глушково в Курской области произошел пожар в результате обстрела. Старовойт сообщил о девяти прилетах.

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Роман Старовойт Курская область ракетная опасность
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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