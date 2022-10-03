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Политика ,  
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В Турции спустили на воду украинский корвет «Гетман Иван Мазепа»

Зеленская приняла участие в спуске на воду в Турции корвета для ВМС Украины
Киев и Анкара заключили соглашение о строительстве двух корветов для ВМС Украины в 2021 году, тогда же началось строительство первого корабля.

В Турции спустили на воду противолодочный корвет класса Ada «Гетман Иван Мазепа» для военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщил в своем Twitter глава Минобороны страны Алексей Резников.

В церемонии приняла участие жена украинского президента Елена Зеленская. «Противолодочный корвет <...> будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины», — написала она в своем телеграм-канале.

В конце 2020 года украинский судостроительный завод «Океан» подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о строительстве серии корветов для ВМС. Полгода спустя Украина и Турция заключили соглашение о строительстве двух корветов класса Ada. В сентябре 2021-го в Стамбуле заложили киль для первого корвета, в конце декабря начали собирать корпус корвета. Как пишет Liga.net, турецкие корабли поступят на флот не ранее 2025-2030 годов.

Водоизмещение корветов класса Ada — свыше 2,4 тыс. тонн, максимальная скорость — 29 узлов, а дальность плавания — 3,5 тыс. миль. Как ранее говорили в Минобороны Украины, корветы для ВМС страны получат на вооружение противокорабельные ракеты Harpoon. Противовоздушная оборона корветов будет состоять из французских зенитно-ракетных комплексов VL MIKA. Также будет установлена скорострельная автоматическая корабельная зенитная установка Oerlikon Millennium калибром 35 мм.

На кораблях есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов, также предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Турция ВМС Украины Елена Зеленская
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