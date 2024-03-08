Минобороны отчиталось об уничтожении Су-34 укрепрайона ВСУ под Авдеевкой

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили укрепрайон и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Удар нанесли с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

ФАБ-500 — это фугасная авиационная бомба. Такие снаряды предназначены для ударов по военно-промышленным объектам, железнодорожным узлам и военно-полевым сооружениям, личному составу противника и легкобронированной технике. Одна бомба весит 500 кг. Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 300 кг.

После доклада разведки об уничтожении целей истребители вернулись на аэродром вылета, уточнили в оборонном ведомстве.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту о взятии Авдеевки под контроль российскими войсками 17 февраля. Тогда министр сказал, что военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км.

Киев назвал вывод войск из Авдеевки переходом на более выгодные позиции. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, решение об отступлении приняли, чтобы не допустить окружения украинских войск.

В следующие недели Минобороны России сообщало о взятии новых населенных пунктов в районе Авдеевки и улучшении позиций на этом направлении.