Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции на 5 направлениях

Минобороны сообщило об улучшении позиций на пяти направлениях

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные улучшили положение на пяти направлениях в зоне военной операции, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На купянском направлении подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Военные также поразили личный состав и технику двух украинских бригад в ЛНР и отразили шесть контратак третьего украинского соединения в Харьковской области.

Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции в районе Новомихайловки в ДНР.

Улучшили положение также подразделения группировок «Центр», «Восток» и «Днепр» на авдеевском, южнодонецком и херсонском направлениях.

ВСУ потеряли пять танков, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-В» и другое вооружение. Кроме того, российские военные уничтожили шесть складов противника.



6 марта Минобороны отчиталось об ударе по ангару в Одессе, где хранились морские беспилотники, которые в дальнейшем планировалось применить против российских кораблей. «Цель удара достигнута. Объект поражен», — сообщило ведомство.

В тот же день в военном ведомстве рассказали, что российский танк Т-72Б3 впервые уничтожил американский Abrams, стоящий на вооружении украинской армии, выстрелом из пушки.