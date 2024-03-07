Минобороны сообщило об улучшении позиций на пяти направлениях
Российские военные улучшили положение на пяти направлениях в зоне военной операции, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
На купянском направлении подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Военные также поразили личный состав и технику двух украинских бригад в ЛНР и отразили шесть контратак третьего украинского соединения в Харьковской области.
Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции в районе Новомихайловки в ДНР.
Улучшили положение также подразделения группировок «Центр», «Восток» и «Днепр» на авдеевском, южнодонецком и херсонском направлениях.
ВСУ потеряли пять танков, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-В» и другое вооружение. Кроме того, российские военные уничтожили шесть складов противника.
6 марта Минобороны отчиталось об ударе по ангару в Одессе, где хранились морские беспилотники, которые в дальнейшем планировалось применить против российских кораблей. «Цель удара достигнута. Объект поражен», — сообщило ведомство.
В тот же день в военном ведомстве рассказали, что российский танк Т-72Б3 впервые уничтожил американский Abrams, стоящий на вооружении украинской армии, выстрелом из пушки.
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