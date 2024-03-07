 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об улучшении позиций на пяти направлениях

Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции на 5 направлениях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные улучшили положение на пяти направлениях в зоне военной операции, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На купянском направлении подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Военные также поразили личный состав и технику двух украинских бригад в ЛНР и отразили шесть контратак третьего украинского соединения в Харьковской области.

Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции в районе Новомихайловки в ДНР.

Улучшили положение также подразделения группировок «Центр», «Восток» и «Днепр» на авдеевском, южнодонецком и херсонском направлениях.

ВСУ потеряли пять танков, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-В» и другое вооружение. Кроме того, российские военные уничтожили шесть складов противника.

Минобороны впервые сообщило о перехвате планирующей бомбы Hammer
Политика
AASM Hammer

6 марта Минобороны отчиталось об ударе по ангару в Одессе, где хранились морские беспилотники, которые в дальнейшем планировалось применить против российских кораблей. «Цель удара достигнута. Объект поражен», — сообщило ведомство.

В тот же день в военном ведомстве рассказали, что российский танк Т-72Б3 впервые уничтожил американский Abrams, стоящий на вооружении украинской армии, выстрелом из пушки.

Читайте на РБК Pro
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
З0-летние сотрудники бунтуют против «директив сверху». Как ими управлять
Почему мы все разом выгорели. И что с этим делать
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Теги
Минобороны ВСУ склад Авдеевка
Материалы по теме
Минобороны заявило о перехвате дронов ВСУ над тремя регионами
Политика
Минобороны сообщило об ударе по ангару морских беспилотников в Одессе
Политика
Минобороны подняло Су-30 из-за трех самолетов над Черным морем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 98,2 (-0,73) Инвестиции, 06 мар, 17:22 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 90,34 (-0,82) Инвестиции, 06 мар, 17:22
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете Pro, 16:37
Макрон анонсировал открытие французской миссии по обороне в Молдавии Политика, 16:33
У FTX остались токены Solana на $5,8 млрд. На них уже есть покупатели Крипто, 16:30
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства Политика, 16:27
Председателя «Донского фронта» задержали за незаконный оборот оружия Общество, 16:18
ЕЦБ сохранил ставку на рекордно высоком уровне четвертый раз подряд Инвестиции, 16:17
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 16:11
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Захарова объяснила предупреждение Берлина немцам о поездках в Россию Политика, 16:01
Путин согласился с мнением, что без россиян в Париже будет «не Олимпиада» Спорт, 15:59
Глава региона объяснил инцидент на заводе «Северстали» атакой дрона Политика, 15:54
Под Белгородом силы ПВО сбили украинский беспилотник Политика, 15:41
Швеция сегодня станет членом НАТО Политика, 15:39
Путин рассказал молодым летчицам об отношении к алкоголю Общество, 15:38
Кто претендует на пост президента США. Инфографика Политика, 15:38