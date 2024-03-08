Минтруд предложил учитывать степень инвалидности при трудоустройстве
Министерство труда предложило ввести новый подход к выполнению работодателями квоты на трудоустройство людей с инвалидностью, их будут рассчитывать в зависимости от степени инвалидности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антон Котяков.
«Мы предлагаем работодателям более гибкий подход к выполнению квоты. <...> Предлагаем дифференцировать в зависимости от группы инвалидности выполнение квоты при трудоустройстве граждан с нарушениями здоровья», — отметил министр.
По его словам, при приеме на работу инвалида I группы квота будет считаться заполненной сразу на три рабочих места, инвалида II группы — на два, а III — на одно.
В Минтруде пояснили, что размер квоты рассчитывается властями регионов с учетом ситуации на рынке труда и исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал. Таким образом, если численность более сотни человек — от 2% до 4%, если от 35 до 100 человек — не более 3%.
Проект о новом подходе к выполнению квоты представили на общественное обсуждение. По словам Котякова, планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
В настоящее время в России насчитывается около 11,2 млн граждан с инвалидностью, в числе которых 4,3 млн трудоспособного возраста. Из них трудоустроены 1,1 млн человек.
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