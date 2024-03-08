 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Минтруд предложил учитывать степень инвалидности при трудоустройстве

Минтруд предложил новый подход к выполнению квоты на трудоустройство инвалидов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Министерство труда предложило ввести новый подход к выполнению работодателями квоты на трудоустройство людей с инвалидностью, их будут рассчитывать в зависимости от степени инвалидности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антон Котяков.

«Мы предлагаем работодателям более гибкий подход к выполнению квоты. <...> Предлагаем дифференцировать в зависимости от группы инвалидности выполнение квоты при трудоустройстве граждан с нарушениями здоровья», — отметил министр.

По его словам, при приеме на работу инвалида I группы квота будет считаться заполненной сразу на три рабочих места, инвалида II группы — на два, а III — на одно.

В МГУ оценили пользу для экономики от трудоустройства инвалидов
Экономика
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

В Минтруде пояснили, что размер квоты рассчитывается властями регионов с учетом ситуации на рынке труда и исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал. Таким образом, если численность более сотни человек — от 2% до 4%, если от 35 до 100 человек — не более 3%.

Проект о новом подходе к выполнению квоты представили на общественное обсуждение. По словам Котякова, планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

В настоящее время в России насчитывается около 11,2 млн граждан с инвалидностью, в числе которых 4,3 млн трудоспособного возраста. Из них трудоустроены 1,1 млн человек.

Читайте на РБК Pro
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
«Мучительная задача». Почему проект электрокара от Apple потерпел крах
Жажда денег мешает вам зарабатывать. Как действовать
Почему мы все разом выгорели. И что с этим делать

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Теги
Минтруд Антон Котяков инвалидность квота
Материалы по теме
Минтруд и Минздрав предложили упростить порядок оформления инвалидности
Общество
Амурская прокуратура изучит видео с проходящим мост на коленях инвалидом
Общество
Ветеранам военной операции предложили назначать инвалидность бессрочно
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» вырвать ничью с «Нэшвиллом» Спорт, 10:51
Минтруд предложил учитывать степень инвалидности при трудоустройстве Экономика, 10:50
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля Pro, 10:47
В НХЛ за день обменяли двух российских хоккеистов Спорт, 10:33
Победивший рак россиянин забросил дебютную шайбу в НХЛ в клубе Овечкина Спорт, 10:07
В Одесской области разрушен объект инфраcтруктуры Политика, 10:03
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 10:00
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Заработок российского бизнеса вырос на треть. С чем это связано Экономика, 10:00
«Мучительная задача». Почему проект электрокара от Apple потерпел крах Pro, 09:37
Трамп связал конфликт на Украине с тем, что Путин не уважает Байдена Политика, 09:25
Путин помиловал более 50 осужденных женщин Политика, 09:08
Эдгард Запашный рассказал об избытке цирковых артистов Технологии и медиа, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:00
Эдгард Запашный — РБК: «Цирк вне политики остаться не может» Технологии и медиа, 09:00