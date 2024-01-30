Минтруд и Минздрав предложили упростить порядок оформления инвалидности

Минтруд и Минздрав предлагают исключить 250 обследований из перечня необходимых для установления инвалидности, а еще 250 — признать заменяемыми на другие. Это должно упростить процедуру оформления инвалидности

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты и Министерство здравоохранения подготовили проект приказа, сокращающего перечень обследований для установления инвалидности (РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, близкий к разработке).

В настоящее время перечень обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы, закреплен в приказе двух ведомств от 10 июня 2021 года. Согласно Федеральному реестру инвалидов, в России сейчас около 11,55 млн человек имеют инвалидность, примерно 1 млн из них трудоустроены.

Как сообщили РБК в Минтруде, ежегодно медико-социальную экспертизу проходят порядка 2 млн человек. Это люди, которым инвалидность устанавливается впервые, а также те, кому статус инвалида был присвоен на определенный срок — до совершеннолетия, на год или два.

РБК направил запрос в Минздрав.

Избыточные обследования

Из перечня планируется исключить около 250 медицинских обследований и консультаций врачей, сообщил РБК директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомина. Он пояснил, что непосредственно для установления тяжести инвалидности эти обследования будут не нужны, их данные будут уже учтены при постановке диагноза.

Кроме того, еще более 250 медицинских обследований предлагается считать заменимыми на другие. Можно будет использовать альтернативные, в том числе более современные или, наоборот, более традиционные исследования. Например, если сейчас для взрослых с общим диагнозом «туберкулез» обязательными являются как рентген легких, так и томография, то в обновленном приказе планируется предложить пациенту сделать одно исследование: рентгенографию легких (обычную или цифровую) или спиральную компьютерную томографию.

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Проект приказа также переносит более 50 обследований в разряд дополнительных. Они будут проводиться только при необходимости дополнительной верификации структуры и степени выраженности стойких нарушений функций организма, уточнили в Минтруде.

Сроки действия результатов анализов

Новая версия приказа также увеличивает сроки действия результатов некоторых обследований, анализов и осмотров врачей. Всего увеличение сроков действия затрагивает порядка 950 исследований, сообщил Лигомина.

По его словам, в первую очередь это касается ситуаций, когда гражданин обращается за установлением инвалидности в связи с новообразованием или заболеваниями эндокринной системы. «В этих случаях гражданин уже проходит лечение, и медучреждение возьмет те сведения, которые уже содержатся в медкарте гражданина. Это позволит ускорить подготовку направления», — подчеркнул он.

Например, сейчас для взрослых пациентов с диагнозом «туберкулез» нужны такие общие обследования, как осмотр фтизиатра, рентген легких и томография легких. Все заключения после этих обследований действительны для представления на медико-социальную экспертизу в течение 60 дней при первичном направлении и 90 дней — при повторном. Проект нового приказа увеличивает сроки действия заключений до 90 и 120 дней, соответственно.

Аналогично увеличиваются сроки действия заключения онколога, общего и биохимического анализов крови, анализа мочи, электрокардиограммы для взрослых людей с новообразованиями, приема травматолога-ортопеда для пациентов с последствиями травм нижних и верхних конечностей.

Кроме того, новая редакция приказа уточняет, что при повторном направлении на медико-социальную экспертизу пациента, нуждающегося в паллиативной помощи, обследования, связанные с необходимостью транспортировки человека в больницу (например, на рентген, КТ или МРТ), действительны бессрочно.

«Узкое горлышко» поликлиник

Изменения обусловлены пожеланиями общественных организаций и разработаны «с учетом анализа клиентского опыта», сообщил Лигомина. По его словам, после вступления нового приказа в силу в подавляющем большинстве случаев гражданам не потребуется проходить каких-либо новых обследований для установления инвалидности — медорганизация сможет направить те данные, которые собраны в медкарте пациента.

Нововведения принципиальны в первую очередь для людей с онкологическими и эндокринными заболеваниями, для которых сокращается объем обследований, подчеркивает председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев.

По его словам, непосредственно медико-социальная экспертиза проходит очень быстро, если есть все медицинские обследования и есть возможность запросить их в поликлинике. Однако «узкое горлышко» находится на уровне поликлиник, поскольку на этапе прохождения человеком всех врачей и анализов зачастую происходит затягивание сроков, отмечает Терентьев. Это обусловлено нехваткой специалистов, говорит он. Особенно трудно быстро пройти медобследования в отдаленных регионах. В результате к моменту, когда пациент прошел все обследования, срок действия какого-то из них может уже закончиться.

Подготовка медицинского направления на медико-социальную экспертизу, в ходе которой человек проходит врачей и обследования, сдает анализы, является главной «болевой точкой» пациентов, оформляющих инвалидность, солидарен сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. «Пациенты массово жаловались на то, что не успевают подать все документы в срок, в течение которого действуют результаты обследования, а также на то, что вынуждены были проходить обследования платно», — говорит он.

Жулев приветствует изменения, предлагаемые Минтрудом и Минздравом, поскольку в действующем приказе, по его словам, есть избыточные обследования или обследования, которые при некоторых заболеваниях нужны один раз в жизни. «Это должно позитивно сказаться на жизни пациентов, поскольку надо будет меньше сдавать исследований или хотя бы не волноваться, что, пока они дождутся результатов одних анализов, у других срок действия уже истечет», — заключает он.

По общему правилу статус инвалида нужно подтверждать, если он не присвоен бессрочно. Инвалидам I группы проходить медико-социальную экспертизу надо раз в два года, инвалидам II и III групп — раз в год, детям-инвалидам — один раз до совершеннолетия.

В ноябре прошлого года правительство утвердило постановление, согласно которому ветеранам боевых действий, в том числе участникам военной операции на Украине, будут назначать инвалидность бессрочно. Замглавы Минтруда Алексей Вовченко в октябре 2023 года сообщал, что 54% получивших ранения участников военной операции имеют ампутации. У 20% из них пострадали руки, у 80% — ноги.