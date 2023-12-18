Амурская прокуратура изучит видео с проходящим мост на коленях инвалидом

Тындинская прокуратура инициировала проверку после появления видео, где инвалид ползком добирается по разрушенному мосту до школы в Тынде, передают «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Амурской области.

Видеозапись, о которой идет речь, накануне опубликовал телеграм-канал «Вечерняя Тында». На ней женщина сообщает, что сама попросила сына — ребенка-инвалида — показать, как он ежедневно добирается на кружки по разрушенному мосту. Далее следуют кадры, на которых подросток ползет на коленях по заснеженному мосту, держась за опоры руками. Последнюю часть моста он преодолевает по лестнице на ногах, держась за перила.

В наложенном на видео тексте сказано, что ребенок вынужден вставать на колени, чтобы преодолеть участок моста, так как на нем «шевелятся» доски. Где конкретно снят видеоролик, автор не уточняет.

«Прокурор Амурской области поручил провести проверку по сведениям, изложенным в публикации. Проверка проводится Тындинской городской прокуратурой. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказал «РИА Новости» собеседник в региональной прокуратуре.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Амурской области.

Проверку после публикации видеоролика также начал Следственный комитет. В ведомстве уточнили, что разрушенный мост соединяет микрорайон Беленький с основной частью города Тынды. Инвалиду 22 года. Ведомство намерено проверить деятельность органов местного самоуправления на предмет непринятия мер по восстановлению моста, пояснили в СК.