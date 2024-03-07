Минобороны Эстонии решило отказаться от продукции Mars и Nestle
Продукцию PepsiCo, Mars и Nestle уберут из торговых точек на территории учреждений Минобороны Эстонии, заявил глава ведомства Ханно Певкур, сообщает местная газета Postimees.
Как объяснил эстонский министр обороны, эти компании продолжают работать в России, а значит, «поддерживают российскую экономику и, следовательно, военную машину».
«Я понимаю, что указание прекратить предлагать продукцию PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций в сфере управления Министерства обороны может вызвать некоторый дискомфорт, однако для многих продуктов можно найти альтернативы даже у эстонских производителей», — отметил Певкур, подчеркнув, что «большая цель перевешивает небольшое неудобство».
Ранее украинской армии тоже запретили закупать продукцию Pepsi, KitKat и Milky Way, так как компании-производители включены в список «международных спонсоров войны».
В сентябре 2023 года Украина внесла компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» за то, что они продолжают работать в России. В ноябре того же года в список попала швейцарская компания Nestle.
После начала российской военной операции на Украине Mars решила приостановить импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, но продолжить выпуск продукции, в том числе для домашних животных.
Nestle тоже пошла на различные ограничения в своей работе в России — приостановила инвестиции и рекламу в России, остановила экспорт и импорт не жизненно важных продуктовых товаров, например кофе Nespresso и воды S. Pellegrino.
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