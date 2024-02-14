Украинской армии запретили закупать Pepsi, KitKat и Milky Way
Компании, которые украинские власти включили в список «международных спонсоров войны», не смогут поставлять продукты питания для ВСУ, заявил директор по управлению риска государственного тыла (структура Минобороны Украины, которая занимается закупками, которые не относятся к вооружениям) Дмитрий Бигунец.
«Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком», — цитирует его издание «Страна».
Как сообщил Бигунец, сотрудничество с ВСУ будет запрещено и по другим критериям, среди них:
- санкции западных стран;
- «связи» с Россией и Белоруссией;
- нарушение обязательств по поставкам продуктов перед Минобороны Украины в 2022–2023 годах.
Список «международных спонсоров войны» ведет Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции. В перечень включены в том числе компании PepsiCo (бренды Pepsi, Lay’s, 7up, Mirinda), Nestle (KitKat, Maggi, Nescafe), Mars (Snickers, Milky Way, Twix, Bounty). В качестве основания для добавления в список украинские власти приводили то, что они продолжают работать в России после начала военной операции.
Среди других компаний, которые находятся в списке: китайская нефтегазовая CNPC, французский ретейлер «Ашан», производитель алкоголя Bacardi, японская табачная компания Japan Tobacco International.
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