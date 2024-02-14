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Военная операция на Украине ,  
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Украинской армии запретили закупать Pepsi, KitKat и Milky Way

К закупкам продуктов для ВСУ не допустят «международных спонсоров войны»
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев внес в список «международных спонсоров войны» ряд компаний, в числе которых PepsiCo, Nestle и Mars. Они не смогут поставлять продукты питания украинским военным, заявили в структуре Минобороны Украины, отвечающей за закупки
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Компании, которые украинские власти включили в список «международных спонсоров войны», не смогут поставлять продукты питания для ВСУ, заявил директор по управлению риска государственного тыла (структура Минобороны Украины, которая занимается закупками, которые не относятся к вооружениям) Дмитрий Бигунец.

«Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком», — цитирует его издание «Страна».

Как сообщил Бигунец, сотрудничество с ВСУ будет запрещено и по другим критериям, среди них:

  • санкции западных стран;
  • «связи» с Россией и Белоруссией;
  • нарушение обязательств по поставкам продуктов перед Минобороны Украины в 2022–2023 годах.

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Список «международных спонсоров войны» ведет Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции. В перечень включены в том числе компании PepsiCo (бренды Pepsi, Lay’s, 7up, Mirinda), Nestle (KitKat, Maggi, Nescafe), Mars (Snickers, Milky Way, Twix, Bounty). В качестве основания для добавления в список украинские власти приводили то, что они продолжают работать в России после начала военной операции.

Среди других компаний, которые находятся в списке: китайская нефтегазовая CNPC, французский ретейлер «Ашан», производитель алкоголя Bacardi, японская табачная компания Japan Tobacco International.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
закупки Минобороны Украины продукты питания поставщики PepsiCo Nestle Mars
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