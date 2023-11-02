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Военная операция на Украине ,  
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Украина внесла Nestle в список «международных спонсоров войны»

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев объяснил это тем, что компания продолжает работать в России. Всего в него уже внесено более 40 фирм, большинство из них китайские
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Швейцарская компания Nestle попала в украинский перечень «международных спонсоров войны», так как продолжает вести свою деятельность в России, говорится в сообщении Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК).

«Несмотря на то что прибыль от российского рынка составляет лишь немногим более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась уйти с [российского] рынка», — сказано в сообщении.

Сейчас в списке находятся 45 компаний из 15 стран (большинство из Китая — 12 — и США — 7). Среди них — Sinopec, CNPC, PepsiCo, Philip Morris, Alibaba, Unilever, Mars и др.

Nestle начала поставки на российский рынок в конце XIX века (сама компания существует с 1866 года). В 1995-м компания открыла свое представительство в России, с 2007 года оно называется «Нестле Россия». В стране есть несколько предприятий Nestle.

Весной прошлого года, когда начался массовый уход западных компаний из России, генеральный директор Nestle Марк Шнайдер в ответ на призывы полностью прекратить деятельность компании на российском рынке заявил, что доступ к продуктам — основное право человека и ключевая ценность для компании.

Однако Nestle пошла на различные ограничения в своей работе в стране. В частности, она приостановила инвестиции и рекламу в России, а также остановила экспорт и импорт не жизненно важных продуктовых товаров, например кофе Nespresso и воды S. Pellegrino.

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Nestle отмечала, что передала продукты и денежные пожертвования на сумму не менее 20 млн швейцарских франков (более 2 млрд руб. по курсу ЦБ на момент публикации) гуманитарным организациям на Украине и на помощь украинским беженцам в других странах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Nestle Украина
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