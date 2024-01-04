Украина внесла производителя крабовых палочек в «спонсоры войны»

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Украина внесла литовский холдинг Viciunu grupe, владеющий продуктовой товарной маркой Vici, в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

«Vici не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет», — говорится в сообщении.

В апреле 2022 года Viciunu grupe сообщила об остановке деятельности в России из-за ситуации на Украине. С марта 2022 года группа прекратила все инвестиции в производство в России, а также в логистику и торговлю, остановила все спонсорские и маркетинговые кампании.

Viciunu grupe специализируется на производстве рыбной продукции (в том числе крабовых палочек) и хлебобулочных изделий. Ассортимент компании составляет около 3 тыс. видов под разными торговыми марками — VICI, Esva, Columbus и другие.

23 декабря 2023 года НАПК Украины включило китайскую железнодорожную строительную компанию China Railway Construction Corporation в список «международных спонсоров войны».

Ведомство неоднократно вносило крупные иностранные компании в список «спонсоров войны». В большинстве случаев основанием для этого становится сохранение ими присутствия на российском рынке.