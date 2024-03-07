МИД пообещал ответ на возможную конфискацию машин в Литве
Москва ответит Вильнюсу, если он начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами, сообщили «РИА Новости» в МИД России.
В ведомстве напомнили, что 11 марта истекает срок, в который литовские власти предписали вывезти из страны или перерегистрировать транспортные средства с российскими номерами.
«Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — отметили в МИДе.
Кроме того, министерство призвало граждан России в оставшееся время принять меры «для минимизации рисков в отношении своей собственности».
О том, что с 11 марта в Литве начнут конфисковывать машины с российскими номерами, 2 марта сообщила пресс-служба таможни республики.
В этот срок все автомобили, зарегистрированные в России, должны будут покинуть территорию Литвы и Европейского союза, отметили в ведомстве. Власти также предложили владельцем таких машин поставить их на учет в Литве, это избавит собственников от риска конфискации.
Кроме того, будет сделано исключение для машин, двигающихся транзитом в Калининград. Их пребывание на территории страны законно, если оно длится не более 24 часов, а в машине находится ее владелец.
Пресс-служба таможни объяснила подобные меры выполнением санкций ЕС в отношении России. Как разъяснила Еврокомиссия, въезд в страны Евросоюза на пассажирских автомобилях с российскими номерами приравнивается к запрещенному импорту.
С 14 февраля разрешили конфискацию зарегистрированных в России машин власти Латвии.
Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще
Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter
Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать
Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома
Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального
Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами
Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»
Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»