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Война санкций ,  
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МИД пообещал ответ на возможную конфискацию машин в Литве

МИД пообещал ответить Литве в случае конфискации российских автомобилей
Сюжет
Война санкций
Здание МИД России
Здание МИД России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Москва ответит Вильнюсу, если он начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами, сообщили «РИА Новости» в МИД России.

В ведомстве напомнили, что 11 марта истекает срок, в который литовские власти предписали вывезти из страны или перерегистрировать транспортные средства с российскими номерами.

«Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — отметили в МИДе.

Кроме того, министерство призвало граждан России в оставшееся время принять меры «для минимизации рисков в отношении своей собственности».

В Латвии разрешили конфисковывать машины из России
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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

О том, что с 11 марта в Литве начнут конфисковывать машины с российскими номерами, 2 марта сообщила пресс-служба таможни республики.

В этот срок все автомобили, зарегистрированные в России, должны будут покинуть территорию Литвы и Европейского союза, отметили в ведомстве. Власти также предложили владельцем таких машин поставить их на учет в Литве, это избавит собственников от риска конфискации.

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Кроме того, будет сделано исключение для машин, двигающихся транзитом в Калининград. Их пребывание на территории страны законно, если оно длится не более 24 часов, а в машине находится ее владелец.

Пресс-служба таможни объяснила подобные меры выполнением санкций ЕС в отношении России. Как разъяснила Еврокомиссия, въезд в страны Евросоюза на пассажирских автомобилях с российскими номерами приравнивается к запрещенному импорту.

С 14 февраля разрешили конфискацию зарегистрированных в России машин власти Латвии.

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