Состояние двоих пострадавших при аварии в Туве оценили как крайне тяжелое

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве

Фото: МЧС России

Двое из 15 госпитализированных пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Пятеро из 15 пострадавших, эвакуированных в республиканскую больницу № 1 в Кызыле, находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести. Еще восемь пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь, рассказал Кузнецов.

По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко в Кызыл для оказания помощи пострадавшим вылетела бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава и ведущих профильных федеральных центров министерства, добавил помощник министра.

В бригаду вошли анестезиологи-реаниматологи, токсиколог, травматолог, комбустиолог (ожоговый хирург), хирург, нейрохирург и офтальмолог.

Утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Туве возник пожар. По данным районной администрации, произошел взрыв в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Всего пострадали 23 человека.

В Шагонаре приостановили подачу отопления из-за аварии, в школах отменили занятия. Власти Тувы ввели в республике режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Виновным в аварии может грозить до пяти лет лишения свободы.