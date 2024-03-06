После аварии на ТЭЦ в Туве завели еще одно уголовное дело
Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК) после аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщило республиканское управление Следственного комитета.
По версии следствия, около 8:00 на территории ТЭЦ произошел взрыв угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно установлено, что причиной могло стать скопление угольных газов. По ст. 217 УК виновным в нарушении требований безопасности на предприятии может грозить до трех лет лишения свободы.
На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов. Они изымают документы на предприятии и в администрации городского поселения, допрашивают должностных лиц, рабочих предприятия и пострадавших.
Ранее следователи завели уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК). В СК отметили, что расследование этого дела продолжается.
В результате аварии на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека, 15 из них эвакуировали в республиканскую больницу № 1 в Кызыле. Пятеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом, восемь — в состоянии средней степени тяжести, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В Шагонаре приостановили подачу отопления из-за аварии, в школах отменили занятия. Власти Тувы ввели в республике режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
Для оказания помощи пострадавшим в Кызыл вылетела бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава и ведущих профильных федеральных центров министерства.
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