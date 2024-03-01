Госдума потребует от бундестага расследовать обсуждение ударов по мосту

Вячеслав Володин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Госдума обратится к депутатам бундестага с требованием расследовать разговоры немецких офицеров о планах ударить по Крымскому мосту, сообщил в телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование», — написал спикер.

Он отметил, что после возвращения депутатов из регионов вопрос будет заслушан на заседании Госдумы 11 марта. По словам Володина, тема «заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования». В заключение спикер потребовал от руководства Германии ответы на следующие вопросы:

«Какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ?»

«Понесут ли они наказание? И какое?»

«Знают ли о произошедшем депутаты бундестага?»

«Понимает ли Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц. — РБК), что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?»

О том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту, утром 1 марта заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Он также сообщила, что располагает подтверждающей ее слова 40-минутной записью.

«На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», — подчеркнула главред.

Она также отметила, что немецкие военные обсуждали присутствие на Украине «амеров и бритишей» в контексте того, что военные США и Великобритании давно участвуют в конфликте напрямую.

«Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?» — задала вопрос Симоньян.

29 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине дальнобойных немецких ракет Taurus. Свою позицию он объяснил тем, что «при неправильном использовании» с помощью них можно нанести удар по Москве. Он также отметил, что для контроля применения Taurus следовало бы отправить на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, исключено.