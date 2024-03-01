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Военная операция на Украине ,  
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Госдума потребует от бундестага расследовать обсуждение ударов по мосту

Володин: Госдума потребует от бундестага расследовать обсуждение ударов по мосту
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Госдума обратится к депутатам бундестага с требованием расследовать разговоры немецких офицеров о планах ударить по Крымскому мосту, сообщил в телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование», — написал спикер.

Он отметил, что после возвращения депутатов из регионов вопрос будет заслушан на заседании Госдумы 11 марта. По словам Володина, тема «заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования». В заключение спикер потребовал от руководства Германии ответы на следующие вопросы:

  • «Какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ?»
  • «Понесут ли они наказание? И какое?»
  • «Знают ли о произошедшем депутаты бундестага?»
  • «Понимает ли Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц. — РБК), что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?»

Шольц выступил против поставок Taurus Украине
Политика
Ракета Taurus

О том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту, утром 1 марта заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Он также сообщила, что располагает подтверждающей ее слова 40-минутной записью.

«На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», — подчеркнула главред.

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Она также отметила, что немецкие военные обсуждали присутствие на Украине «амеров и бритишей» в контексте того, что военные США и Великобритании давно участвуют в конфликте напрямую.

«Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?» — задала вопрос Симоньян.

29 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине дальнобойных немецких ракет Taurus. Свою позицию он объяснил тем, что «при неправильном использовании» с помощью них можно нанести удар по Москве. Он также отметил, что для контроля применения Taurus следовало бы отправить на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, исключено.

Теги
Персоны
Вячеслав Володин Госдума Крымский мост Германия атака Олаф Шольц Бундестаг
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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