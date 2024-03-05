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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о продвижении на запад после взятия Авдеевки

Шойгу: российские войска не позволили ВСУ закрепиться западнее Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) закрепиться на рубеже западнее Авдеевки и продолжают продвижение, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководством Вооруженных сил России.

По словам Шойгу, российские войска продолжают «теснить противника в западном направлении».

Минобороны сообщило о взятии под контроль села Петровское под Авдеевкой
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Фото:Яндекс.Карты

О занятии Авдеевки Сергей Шойгу доложил российскому президенту 17 февраля. По словам министра, войска заняли территорию площадью 31,75 кв. км, за сутки в боях за Авдеевку потери Украины составили свыше 1,5 тыс. военных.

Киев назвал вывод войск из Авдеевки переходом на более выгодные позиции. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, решение об отступлении приняли, чтобы не допустить окружения украинских войск.

В следующие недели Миноброны России сообщало о взятии новых населенных пунктов в районе Авдеевки и улучшении позиций на данном направлении. Село Ласточкино, которое находится на западе от Авдеевки, российские войска заняли 26 февраля. Бои за населенный пункт начались после того, как российские военнослужащие взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод.

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Минобороны также сообщило о взятии под контроль села Петровское, которое находится в 5 км к северо-западу от Авдеевки. 27 февраля ведомство отчиталось об освобождении села Северное на авдеевском направлении.

В ежедневных сводках после взятия Авдеевки Минобороны регулярно сообщало об улучшении позиции и занятии более выгодных рубежей на этом направлении.

Шойгу заявил о продвижении на запад после взятия Авдеевки
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Сергей Шойгу Военная операция на Украине Авдеевка Украина Россия
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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