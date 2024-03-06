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Новые законы в России ,  
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Совфед одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете рекламы у иноагентов
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совет Федерации единогласно одобрил закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах людей, которых власти признали иностранными агентами, — на сайтах, в блогах и социальных сетях. Трансляция заседания велась на странице верхней палаты парламента во «ВКонтакте».

«За» проголосовали 165 человек, тех, кто был против или воздержался, не было.

Закон также запрещает «рекламировать в СМИ и интернете» ресурсы, которые принадлежат людям, признанным властями иноагентами.

Если человек, которого Минюст внес в реестр иноагентов, продолжит размещение рекламы, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб.

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Технологии и медиа
Фото:Shutterstock

Авторами законопроекта стали 395 депутатов Госдумы. Ее председатель Вячеслав Володин прогнозировал, что в результате принятия закона иноагенты лишатся от 50 до 80% рекламных доходов. Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении 28 февраля.

В тот же день журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) сообщила, что ее проект «Скажи Гордеевой» приостанавливает работу. Журналист и основатель YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров (признан Минюстом иноагентом) объявил об увольнении части сотрудников и решении передать юридические права и управление телеграм-каналом команде редакторов.

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Теги
Совет Федерации Совфед законопроект иноагент иноагенты реклама
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