Совфед одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов
Совет Федерации единогласно одобрил закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах людей, которых власти признали иностранными агентами, — на сайтах, в блогах и социальных сетях. Трансляция заседания велась на странице верхней палаты парламента во «ВКонтакте».
«За» проголосовали 165 человек, тех, кто был против или воздержался, не было.
Закон также запрещает «рекламировать в СМИ и интернете» ресурсы, которые принадлежат людям, признанным властями иноагентами.
Если человек, которого Минюст внес в реестр иноагентов, продолжит размещение рекламы, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб.
Авторами законопроекта стали 395 депутатов Госдумы. Ее председатель Вячеслав Володин прогнозировал, что в результате принятия закона иноагенты лишатся от 50 до 80% рекламных доходов. Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении 28 февраля.
В тот же день журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) сообщила, что ее проект «Скажи Гордеевой» приостанавливает работу. Журналист и основатель YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров (признан Минюстом иноагентом) объявил об увольнении части сотрудников и решении передать юридические права и управление телеграм-каналом команде редакторов.
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