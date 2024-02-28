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Проект «Скажи Гордеевой» приостановили из-за запрета рекламы у иноагентов

Проект «Скажи Гордеевой» приостановил работу из-за запрета рекламы у иноагентов
Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у иностранных агентов. Проект «Скажи Гордеевой» заявил о закрытии, уже отснятые выпуски выйдут
Катерина Гордеева&nbsp;(признана Минюстом иностранным агентом)
Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Проект «Скажи Гордеевой», который выходит на одноименном YouTube-канале, приостановил работу из-за законопроекта, который запрещает размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Об этом автор проекта, журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом), сообщила в своем телеграм-канале.

Госдума 28 февраля одобрила законопроект в окончательном, третьем чтении, теперь его должен принять Совфед, а затем — подписать президент Владимир Путин. Проект внесли в нижнюю палату 15 февраля, его авторами стали 395 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Володин и руководители фракций. Физлицам-иноагентам грозит штраф до 50 тыс. руб., юрлицам — до 500 тыс. руб., а после двух административных нарушений — уголовная ответственность. Штраф для рекламодателей составит до 300 тыс. руб.

Проект продавал рекламные интеграции и снимал на заработанные деньги фильмы и интервью, рассказала Гордеева, но после принятия закона авторы не смогут работать, как прежде. По словам журналистки, еще до этого рекламодателям, сотрудничающим с проектом, поступали угрозы от неизвестных. «Теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими», — написала она.

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Фото:Shutterstock

Команда проекта опубликует уже отснятые выпуски и продолжит работу над теми, которые начали снимать еще до принятия закона и «на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять».

«Скажи Гордеевой» запустили в 2021 году, гостями проекта были актеры, телеведущие, музыканты. Помимо интервью, Гордеева работала над документальными фильмами. У YouTube-канала более 1,6 млн подписчиков.

Крупные рекламные агентства начнут включать в договоры условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания распространителя рекламы иноагентом, сообщили РБК источники в крупных компаниях. Собеседники РБК в рекламных группах отмечают, что проблемой для бизнеса станет не столько размещение рекламы на ресурсах лиц, получивших этот статус, сколько заключение контрактов с теми, кто «находится в группе риска».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Катерина Гордеева иностранные агенты иноагенты реклама законопроект журналистика
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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В Думу внесли проект о запрете рекламы у иноагентов
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