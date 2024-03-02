Пивоваров объявил об увольнении части команды «Редакции»
Журналист Алексей Пивоваров (признан Минюстом иноагентом), создатель и основной ведущий YouTube-канала «Редакция» (более 4 млн подписчиков), объявил о решении передать юридические права и управление Telegram-каналом команде редакторов.
По словам Пивоварова, из-за закона о запрете рекламы у иноагентов он был вынужден попрощаться со значительной частью команды. «Несмотря на то что «Редакция» находится в России, работает вбелую и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы», — отмечает Пивоваров.
Журналист также сообщил, что эта ситуация ускорила решение о передаче прав на управление каналом, о котором он «размышлял уже какое-то время». «В самое ближайшее время «Пивоваров (Редакция)» поменяет название и логотип. В профессионализме ребят я не сомневаюсь и надеюсь, вы поддержите их тем, что продолжите читать этот канал. <...> Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки», — сообщил Пивоваров.
«Редакция» — русскоязычный канал на YouTube, который появился на видеохостинге в марте 2019 года. На нем выходят еженедельные обзоры основных новостей, которые ведет сам Пивоваров, а также интервью, журналистские расследования и научные передачи. На «Редакцию» подписаны 4,09 млн человек, на канале размещены 812 видео.
Пивоваров в прошлом был главным редактором RTVI, продюсером «СТС Медиа», корреспондентом программы «Намедни» на НТВ. Минюст признал его иноагентом в июне 2022 года.
Авторами инициативы о запрете рекламы у иноагентов стали 395 депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры думских фракций Владимир Васильев («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду»). Госдума приняла его в третьем чтении 28 февраля, «за» проголосовали 402 депутата.
Помимо размещения рекламы у иноагентов, закон также запрещает «рекламировать в СМИ и интернете» ресурсы, которые принадлежат признанным иноагентами. Если кто-либо, кого Минюст внес в реестр иноагентов, продолжит размещение рекламы, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности.
Крупные рекламные агентства начнут включать в договоры условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания распространителя рекламы иноагентом, сообщали РБК источники в крупных компаниях. Собеседники РБК в рекламных группах отмечают, что проблемой для бизнеса станет не столько размещение рекламы на ресурсах лиц, получивших этот статус, сколько заключение контрактов с теми, кто «находится в группе риска».
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