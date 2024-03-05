Володин заявил, что иноагенты потеряют до 80% рекламных доходов

Вячеслав Володин (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Иностранные агенты в результате принятия закона о запрете рекламы на их платформах лишатся от 50 до 80% рекламных доходов. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд руб.», — заявил Володин.

Он считает, что новый закон, который еще не вступил в силу, уже показал свою эффективность. «Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций», — отметил Володин.

По его словам, в последнее время поступают предложения запретить выплачивать иноагентам вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам. «Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — подчеркнул Володин.

Законопроект, о котором идет речь, запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов — сайтах, блогах и соцсетях. Госдума приняла его в третьем, окончательном чтении 28 февраля.

Если человек, которого Минюст внес в реестр иноагентов, продолжит размещение рекламы, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб.

Журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) после принятия закона Госдумой сообщила, что ее проект «Скажи Гордеевой» приостанавливает работу. Журналист Алексей Пивоваров (признан Минюстом иноагентом) объявил о решении передать юридические права и управление Telegram-каналом команде редакторов. Канал уже переименовался в «Контекст».