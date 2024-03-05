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Новые законы в России ,  
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Володин заявил, что иноагенты потеряют до 80% рекламных доходов

Володин: иноагенты лишатся от 50 до 80% рекламных доходов из-за нового закона
Сюжет
Новые законы в России
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Иностранные агенты в результате принятия закона о запрете рекламы на их платформах лишатся от 50 до 80% рекламных доходов. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд руб.», — заявил Володин.

Он считает, что новый закон, который еще не вступил в силу, уже показал свою эффективность. «Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций», — отметил Володин.

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По его словам, в последнее время поступают предложения запретить выплачивать иноагентам вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам. «Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — подчеркнул Володин.

Законопроект, о котором идет речь, запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов — сайтах, блогах и соцсетях. Госдума приняла его в третьем, окончательном чтении 28 февраля.

Если человек, которого Минюст внес в реестр иноагентов, продолжит размещение рекламы, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб.

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Журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) после принятия закона Госдумой сообщила, что ее проект «Скажи Гордеевой» приостанавливает работу. Журналист Алексей Пивоваров (признан Минюстом иноагентом) объявил о решении передать юридические права и управление Telegram-каналом команде редакторов. Канал уже переименовался в «Контекст».

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Вячеслав Володин иноагенты реклама запрет рекламы сокращение доходов
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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