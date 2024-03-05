В Белгородской области дрон атаковал грузовой автомобиль с людьми

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В селе Новая Таволжанка Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик, в котором находились люди, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Слава Богу, в результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками», — написал глава региона.

Он не привел подробностей инцидента.

Минобороны утром 5 марта сообщило, что в течение ночи в Белгородской области были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.

Власти региона сообщили о взрыве и пожаре на нефтебазе. Повреждения получил один резервуар «Белгороднефтепродукта».

В Губкинском городском округе, где произошел инцидент, объявили ракетную опасность, жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.