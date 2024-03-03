 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении 143 дронов ВСУ, включая Bayraktar

Минобороны: в течение суток уничтожены 143 БПЛА Украины, включая Bayraktar
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), включая турецкий Bayraktar ТB-2, в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны 3 марта в своем телеграм-канале. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, также рассказали в ведомстве.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах.

Минобороны заявило о пяти сбитых ракетах Storm Shadow на Украине за сутки
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 3 марта средства ПВО уничтожили над Крымом 38 беспилотников. Это была одна из самых массовых атак беспилотников на полуостров.

2 марта ведомство проинформировало о сбитии пяти крылатых ракет франко-британского производства Storm Shadow и 107 дронов в зоне конфликта в течение суток.

Россия критикует поставки западными странами оружия Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это лишь затягивает конфликт.

Согласно данным Минобороны, всего с начала конфликта на Украине Россия уничтожила у ВСУ 575 самолетов, 267 вертолетов, более 14 тыс. БПЛА, 476 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), более 15 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, более 8 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 19 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Минобороны БПЛА ВСУ
Материалы по теме
Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Угледаром
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении почти 40 дронов над Крымом за ночь
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Медведев оценил запись разговора военных в Бундесвере Политика, 14:50
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 14:44
На севере Буркина-Фасо боевики убили 170 человек Политика, 14:35
Отец чемпиона «Формулы-1» потребовал уволить главу команды Red Bull Спорт, 14:27
Минобороны сообщило об уничтожении 143 дронов ВСУ, включая Bayraktar Политика, 14:17
NYT увидела в предвыборном опросе опасные сигналы для Байдена Политика, 14:05
Глава МИД Турции объяснил позицию страны по миру на Украине Политика, 14:02
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
На трассе «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение Общество, 13:58
Правительство выделило ₽30 млн на выплаты матерям-героиням Экономика, 13:40
Эксперты назвали риск «одноразового эффекта» рекламы на ракетах России Бизнес, 13:30
В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции Политика, 13:24
Судью матча клуба Месси заменили из-за фото в футболке «Интер Майами» Спорт, 13:15
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 13:11
В Белоруссии впервые возбудили дело за «отрицание геноцида» белорусов Политика, 13:07