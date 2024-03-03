Минобороны сообщило об уничтожении 143 дронов ВСУ, включая Bayraktar
В течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), включая турецкий Bayraktar ТB-2, в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны 3 марта в своем телеграм-канале. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, также рассказали в ведомстве.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 3 марта средства ПВО уничтожили над Крымом 38 беспилотников. Это была одна из самых массовых атак беспилотников на полуостров.
2 марта ведомство проинформировало о сбитии пяти крылатых ракет франко-британского производства Storm Shadow и 107 дронов в зоне конфликта в течение суток.
Россия критикует поставки западными странами оружия Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это лишь затягивает конфликт.
Согласно данным Минобороны, всего с начала конфликта на Украине Россия уничтожила у ВСУ 575 самолетов, 267 вертолетов, более 14 тыс. БПЛА, 476 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), более 15 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, более 8 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 19 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.
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