Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО перехватили два дрона самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что попытка нанести удар была пресечена приблизительно в 19:30 мск.

Ранее 2 марта о сбитом близ города Шебекино беспилотнике сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе поселка Батрацкая Дача. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.

Ранее Гладков рассказал, что в Борисовском районе региона под обстрел попало село Богун-Городок. Была повреждена линия газоснабжения, но никто не пострадал. Село Богун-Городок находится в юго-западной части Белгородской области, менее чем в 2 км от границы с Харьковской областью Украины.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Украины.