Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области
Средства ПВО перехватили два дрона самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что попытка нанести удар была пресечена приблизительно в 19:30 мск.
Ранее 2 марта о сбитом близ города Шебекино беспилотнике сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе поселка Батрацкая Дача. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.
Ранее Гладков рассказал, что в Борисовском районе региона под обстрел попало село Богун-Городок. Была повреждена линия газоснабжения, но никто не пострадал. Село Богун-Городок находится в юго-западной части Белгородской области, менее чем в 2 км от границы с Харьковской областью Украины.
После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Украины.
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