 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили два дрона в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО перехватили два дрона самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что попытка нанести удар была пресечена приблизительно в 19:30 мск.

Белгородское село Новая Таволжанка попало под минометный обстрел
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее 2 марта о сбитом близ города Шебекино беспилотнике сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе поселка Батрацкая Дача. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.

Ранее Гладков рассказал, что в Борисовском районе региона под обстрел попало село Богун-Городок. Была повреждена линия газоснабжения, но никто не пострадал. Село Богун-Городок находится в юго-западной части Белгородской области, менее чем в 2 км от границы с Харьковской областью Украины.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Украины.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Теги
Персоны
Белгородская область Минобороны беспилотники ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике под Шебекино
Политика
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Политика
Белгородское село Новая Таволжанка попало под минометный обстрел
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области Политика, 21:47
«Зенит» не забил «Спартаку» и не вышел на первое место в РПЛ Спорт, 21:27
Радулов ударил в голову соперника и спровоцировал драку на льду. Видео Спорт, 21:07
Ферстаппен победил в первой гонке сезона «Формулы-1» Спорт, 21:05
Беглов сообщил о состоянии готовности систем ПВО в Ленинградской области Политика, 21:01
Росавиация сообщила о снятии ограничений в Пулково Бизнес, 20:52
В ингушском городе ввели режим КТО из-за боя в центре Политика, 20:44
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Ленобласти сработали силы ПВО Политика, 20:35
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике под Шебекино Политика, 20:21
В Пулково ограничили полеты после сообщений о новых взрывах в Петербурге Политика, 20:13
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами Политика, 20:06
УФСБ сообщило в взрыве в районе электроподстанции в Екатеринбурге Политика, 20:00
Умер актер БДТ Валерий Ивченко Общество, 19:50
Сийярто заявил, что Венгрия обойдется без украинского транзита газа Бизнес, 19:46