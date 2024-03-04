В Шебекино взорвался дрон-камикадзе
Дрон-камикадзе атаковал город Шебекино в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, атаке подверглась окраина города. Дрон упал и взорвался, осколки повредили автомобиль. Как уточнил Гладков, пострадавших при инциденте нет.
Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе город региона.
Власти российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронами их территорий с начала военной операции на Украине. Так, в течение дня 2 марта Гладков неоднократно писал об ударах по селам, тогда же над областью, в том числе у Шебекино, несколько раз в регионе сбивали беспилотники.
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