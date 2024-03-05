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В Петербурге задержали мужчин, снимавших с дрона Автовскую ТЭЦ

Росгвардейцы в Петербурге задержали мужчин, снимавших с дрона Автовскую ТЭЦ
Автовская ТЭЦ
Автовская ТЭЦ (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали двоих мужчин, которые снимали с дрона Автовскую теплоэлектростанцию. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, мужчины приехали к ТЭЦ на такси. Наряд Росгвардии вызвали сотрудники ТЭЦ, заметившие посторонних у предприятия. Двоих мужчин и таксиста задержали «для выяснения обстоятельств».

В конце января на территории завода «Невский мазут» упал дрон, который сбили над городом Колпино к юго-востоку от Петербурга, сообщила «Фонтанка». По данным издания, на месте падения беспилотника начался пожар, загорелись цистерны, были повреждены автомобили на стоянке.

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Местные власти заявили об инциденте в «зоне слива мазута», который потребовал «внимания силовых ведомств». Мэр Петербурга Александр Беглов сообщил, что существенного ущерба предприятию происшествие не нанесло.

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Теги
Санкт-Петербург ТЭЦ Росгвардия дроны
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