В Петербурге задержали мужчин, снимавших с дрона Автовскую ТЭЦ
Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали двоих мужчин, которые снимали с дрона Автовскую теплоэлектростанцию. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
По данным ведомства, мужчины приехали к ТЭЦ на такси. Наряд Росгвардии вызвали сотрудники ТЭЦ, заметившие посторонних у предприятия. Двоих мужчин и таксиста задержали «для выяснения обстоятельств».
В конце января на территории завода «Невский мазут» упал дрон, который сбили над городом Колпино к юго-востоку от Петербурга, сообщила «Фонтанка». По данным издания, на месте падения беспилотника начался пожар, загорелись цистерны, были повреждены автомобили на стоянке.
Местные власти заявили об инциденте в «зоне слива мазута», который потребовал «внимания силовых ведомств». Мэр Петербурга Александр Беглов сообщил, что существенного ущерба предприятию происшествие не нанесло.
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