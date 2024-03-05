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Парковки по всей Москве 8 и 9 марта сделали бесплатными

Собянин: 8 и 9 марта парковка в столице будет бесплатной
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В честь Международного женского дня парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час», — написал Собянин.

Мэр уточнил, что парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам.

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Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

В начале марта Роструд анонсировал сокращенную рабочую неделю, поскольку Международный женский день выпадает на пятницу, итого россияне будут отдыхать три дня подряд. В предпраздничный четверг, 7 марта, рабочий день будет длиться на час меньше.

Аналитики «Чек индекса» сообщили РБК, что в 2024 году букет цветов к 8 Марта будет стоить в среднем на 15-20% дороже, чем в 2023 году. Увеличение стоимости, в частности, вызвано ростом оптовых цен и расходов на логистические услуги.

Также подорожание может быть обусловлено увеличением расходов продавцов на упаковку, расходные материалы, аренду помещений и другие нужды, пояснили в компании.

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Сергей Собянин Москва 8 Марта парковка
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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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