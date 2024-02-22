Аналитики оценили стоимость цветов к 8 Марта

Букет цветов к 8 Марта обойдется в среднем на 15–20% дороже, чем в 2023 году, прогнозируют аналитики. Это связано с ростом оптовых цен и удорожанием логистики. Продавцы также предупредили о задержках поставок цветов на границе

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Средний чек на покупку букета цветов к 8 Марта вырастет на 15–20% к аналогичному периоду 2023 года, прогнозируют аналитики «Чек индекса», оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (учитывает данные 1,1 млн онлайн-касс в России).

В первой половине февраля 2024 года (с 1-го по 19-е число месяца) россияне тратили на покупку букета цветов в сетевой и несетевой рознице в среднем 2632 руб. — это на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В онлайне средний чек составил 3336 руб. (+20% год к году).

Накануне праздников цветы традиционно дорожают из-за увеличения спроса — в марте букеты цветов покупают в 20–25 раз чаще, чем в феврале, следует из статистики «Чек индекса» с 2017 года. Так, с 1 по 7 марта 2023 года средний чек на букет цветов поднялся на 25% относительно февраля 2023 года, до 2803 руб. Если в этом году сохранится аналогичная динамика, то букет цветов к 8 Марта обойдется в 3,2–3,4 тыс. руб., то есть примерно на 15–20% больше, чем в прошлом году, прогнозируют аналитики «Чек индекса».

Какие цветы покупают чаще всего В феврале 2024 года россияне в основном покупали розы и в среднем тратили на них 1289 руб. (количество цветов в букете оператор не уточняет), что на 15% выше уровня прошлого года. Число покупок оказалось выше на 13%, чем в феврале 2023 года. Далее по популярности: хризантемы: в феврале средний чек на их покупки составлял 1195 руб. (+13%), число покупок выросло на 4%;

гвоздики: 956 руб. (+11%), число покупок выросло на 4%. В марте по продажам традиционно лидируют тюльпаны, указывают аналитики. Средний чек на их покупку в феврале составил 1120 руб., на 18% выше уровня 2023 года. Число покупок выросло на 7% к прошлому году.

Что происходит с ценами на цветы в магазинах

Традиционно в период праздников и повышенного спроса стоимость букетов в рознице вырастает на 10–30% по сравнению с обычным периодом, приводят данные в маркетплейсе Flowwow (работает более чем с 12 тыс. партнеров, большая часть из которых — цветочные магазины).

О повышении цен к праздникам говорят и в консалтинговой компании «Технологии роста» (проводит торговый аудит цветочной розницы в Москве и Подмосковье и охватывает крупнейшие сетевые цветочные магазины). В этом году к 8 Марта цветы подорожают на 50–100% по сравнению с непраздничным периодом, прогнозирует гендиректор компании Тамара Решетникова. Она объясняет это краткосрочным сезонным всплеском.

На 8 Марта традиционно самый большой объем закупок цветов в году, говорят в пресс-службе Flowwow. Заказы к 8 Марта уже оформлены, но еще не отгружены: например, в Петербург они начнут приходить только после 1 марта. «Это связано с особенностью хранения цветов для поддержания свежести, поэтому их срезают с плантаций непосредственно перед отправкой», — объяснил представитель Flowwow. По его словам, сейчас на рынке дефицита цветов или зелени не наблюдается.

Продавцы также отмечают рост оптовых цен у поставщиков. Так, закупочные цены на срезанные цветы за год выросли на 10%, отметили в Flowwow: «Это объясняется осложненной логистикой, которая увеличивает цену на товар». О росте цен на импортные цветы у поставщиков на 10% из-за удорожания логистики говорят и в сервисе доставки цветов по России и миру «Русский букет».

Продавцы также предупредили о задержках в поставках цветов. «Сейчас интервалы в поставках возросли, есть небольшие задержки — они связаны с увеличением трафика и общего потока фур к праздникам», — подтвердили в Flowwow. По сравнению с 2023 годом количество пограничных переходов сократилось, поэтому поставки могут немного задерживаться на переходных пунктах. О задержках в поставках цветов на границе с Россией и Латвией рассказала и владелец магазина «Монобукет» Анастасия Капранова. «Мы получаем поставки со средней задержкой на три-четыре дня, прогнозируется задержка до недели. Если приход сместится на неделю, на рынке к празднику будет недостаточный объем цветов, а поставщики должны будут хотя бы частично заложить в стоимость прибывших цветов свои издержки», — предупреждает Капранова. По ее словам, это связано с тем, что латвийские пограничники отменили приоритетную очередь для скоропортящихся грузов на границе Латвии и России, поэтому срок прохождения границы может составлять до шести-семи суток.

Также увеличилось время в пути роз из Эквадора, говорит руководитель розничных продаж сервиса «Русский букет» Ксения Петренко. Поэтому роза может подорожать на 30% к прошлому году и «приходится отказываться от нежных сортов в пользу более дорогих и стойких», сказала она. «Из-за проблем с логистикой мы переориентировались на покупку роз у местных поставщиков. Но в этом году российские производители роз за год подняли цены на 35%», — жалуется Петренко. Тюльпаны также каждый год дорожают на 40%, хотя выращиваются в России. «Местный цветок стал дороже импортного, но мы вынуждены покупать у отечественных производителей, потому что цветок дольше остается свежим и стойким», — объясняет она.

Почему растут цены на букеты

Стоимость цветов может расти не только в связи с увеличением закупочных цен, но и вместе с ростом издержек предпринимателя на упаковку, расходные материалы, аренду помещений, оплату труда сотрудников и другие нужды, объясняют аналитики «Чек индекса». Цена цветка может увеличиться из-за удорожания посадочного материала, оборудования и затрат на электроэнергию, предполагают в «Русском букете». Также финальная стоимость цветка к празднику зависит от курса валюты и логистических затрат.

Откуда Россия завозит цветы и сколько выращивает сама Последние пять лет доля импортных цветов на российском рынке составляла около 80%, ранее оценивали в Россельхозбанке. Основная доля импорта приходится на розы — порядка 40% — и хризантемы — около 20–25%, указал начальник отдела мониторинга внешней среды ФГБУ «Центр агроаналитики» Даниил Козлов. По его словам, основные поставщики также не изменились: с 2021 по 2023 год цветы в Россию поставляли Нидерланды (тюльпаны, хризантемы и герберы) и Эквадор (розы). В последние годы объем импорта срезанных цветов и бутонов в Россию в натуральном выражении практически не менялся и оставался на уровне около 1–1,1 млрд шт., указывает Козлов. За последние несколько лет в России выросло производство цветов, но заместить импортные не удалось, отмечает аналитик. При относительно стабильном потреблении объем импорта не снизился, а доля внутренней продукции существенно не выросла.

До масштабного изменения логистики после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года импортные цветы завозились в Россию в основном автомобильным и авиационным транспортом из Нидерландов и Эквадора. В Нидерландах находится крупный транзитный хаб — именно там проходят крупнейшие цветочные аукционы, на которых оптовики со всего мира, в том числе российские, приобретали цветы из Кении, Колумбии и Эквадора.

После начала спецоперации на Украине и закрытия воздушного пространства Европы для российских самолетов срезанные цветы из Нидерландов везут наземным транспортом, но автоперевозка подорожала на треть, ранее отмечали эксперты. Кроме того, под санкции ЕС попали посадочные материалы для выращивания цветов. Большая часть луковиц тюльпанов завозилась именно из Нидерландов — теперь их доставляют по параллельному импорту через третьи страны. Санкции против российской авиационной отрасли затронули и поставки цветов из Южной Америки: например, в 2023 году около 75% выращенных там роз завозились в Россию морским путем, ранее оценивала Решетникова.