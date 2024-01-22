В Москве расширили зону платных парковок

Резидентные разрешения введут еще в 50 участках столицы: районах Зюзино, Аэропорт, Савеловском и других. Местные жители могут парковаться бесплатно в ночное время, либо купить круглосуточный допуск — за ₽3 тыс.

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве в зону действия резидентных разрешений на бесплатную парковку добавили 50 участков — это загруженные автомобилями улицы близ больших жилых и торговых комплексов, бизнес-центров, сообщила мэрия.

Среди этих участков улицы в районах Строгино, Савеловский, Зюзино, Алексеевский, Аэропорт, Северное Измайлово и другие.

Через месяц, 22 февраля, зону расширят за счет еще 31 участка.

Введение резидентного парковочного разрешения означает, что местные жители могут оформить право на бесплатную парковку с 20:00 до 8:00 в своем муниципальном районе на один-три года. Круглосуточная парковка на этом месте для них будет платной — за 3 тыс. руб. в год.

Платные парковки существуют в Москве с 2012 года. Спустя год зона платной парковки была расширена в пределах Бульварного кольца, а в 2014-м она достигла Третьего транспортного кольца (ТТК). К 2019-му платные парковки принесли московскому бюджету 26,3 млрд рублей.

К концу того же года в мэрии задумались над расширением зоны платной парковки, указав, что об этом просят местные жители.