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Роструд анонсировал сокращенную рабочую неделю в начале марта

Роструд: россиян ждет сокращенная неделя благодаря 8 Марта в пятницу
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Первая рабочая неделя марта будет сокращенной, так как Международный женский день выпадает на пятницу, сообщила пресс-служба Роструда.

«8 Марта — нерабочий праздничный день. В этом году праздник приходится на пятницу. Поэтому россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что в предпраздничный четверг, 7 марта, рабочий день будет длиться на час меньше. Кроме того, Роструд напомнил, что в марте можно поздравить с профессиональным праздником следующих специалистов:

  • 10 марта — День работников геодезии и картогрaфии;
  • 17 марта — Дeнь работников ЖКХ, бытового обслуживания населeния;
  • 23 мартa — Всемирный метеорологический день;
  • 25 марта — День работников культуры России;
  • 27 марта — Всемирный день театра.

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Фото:Pexels

В конце февраля аналитики «Чек индекса» сообщили РБК, что в этом году букет цветов к 8 Марта будет стоить в среднем на 15–20% дороже, чем в 2023-м. Увеличение стоимости, в частности, вызвано ростом оптовых цен и расходов на логистические услуги. Кроме того, подорожание может быть обусловлено увеличением трат продавца на упаковку, расходные материалы, аренду помещений и другие нужды, пояснили в «Чек индексе». Служба доставки «Русский букет» добавила, что на цену цветка также влияет подорожание посадочного материала, оборудования и рост затрат на электроэнергию. Наконец, итоговая стоимость букета к празднику будет зависеть от курса рубля.

Теги
8 Марта праздник четырехдневная рабочая неделя Роструд
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