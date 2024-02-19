В Москве парковка будет бесплатной 23 и 24 февраля

Парковка в Москве станет бесплатной на два дня

Фото: Олег Яковлев / РБК

В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка в Москве станет бесплатной, об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

25 февраля парковки будут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380 руб. и 450 руб. в час.

В Москве 22 января расширили зону платных парковок на 50 участков, среди них улицы в районах Строгино, Савеловский, Зюзино, Алексеевский, Аэропорт, Северное Измайлово и другие. Также с 7 ноября на 3,5% улиц Москвы, где есть платные парковки, изменился тариф: на семи улицах цену снизили, на остальных стоимость подняли.

