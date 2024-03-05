Помощник Путина заявил о ряде новых заявок на вступление в БРИКС

Новые заявки на присоединение поступают в БРИКС, однако говорить о второй волне расширения рано, заявил ТАСС помощник президента России, глава оргкомитета российского председательства в объединении Юрий Ушаков.

«На сегодняшний день поступил целый ряд новых заявок. И хотя в данный момент преждевременно рассуждать о «второй волне» расширения, но все страны объединения согласны в том, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать», — сказал он.

Ушаков отметил, что на саммите в южноафриканском Йоханнесбурге в августе 2023 года было принято решение «определить модальности новой, особой категории — государств — партнеров БРИКС», которые бы участвовали в сотрудничестве лишь по конкретным проектам.

По словам помощника президента, количество стран, желающих «установить те или иные формы взаимодействия» с объединением, продолжает расти.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК (BRIC). В 2011 году в нее вступила ЮАР, после чего название объединения трансформировалось в БРИКС (BRICS). На группу БРИКС приходится более 40% населения мира и около 26% мировой экономики.

На саммите в Йоханнесбурге вступить в БРИКС пригласили шесть стран: Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Аргентину. Все, кроме двух последних, официально присоединились к организации 1 января 2024 года.

С начала 2024 года председательство в БРИКС перешло к России. В октябре этого года в Казани состоится саммит объединения.

В феврале президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна в скором времени войдет в состав БРИКС. Ранее глава делегации ЮАР Анил Суклал рассказал, что все больше развитых государств — стран глобального Севера «тихонечко стучатся в двери» объединения.