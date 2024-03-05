 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Раде заявили о подготовке проекта о военном налоге для бизнесменов

В Раде сообщили о подготовке законопроекта о военном налоге для бизнесменов
Сюжет
Военная операция на Украине

Правительство Украины готовит законопроект о военном сборе с предпринимателей, сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, передает «24 канал».

По его словам, украинский Минфин работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 млрд гривен (около $1,15 млрд). Для этого власти планируют увеличить военный сбор, а также ввести его для бизнесменов и отдельных видов операций, связанных с недвижимостью и ювелирными изделиями.

Гетманцев уточнил, что кабмин планирует представить законопроект в марте.

В Верховную раду внесли законопроект о демобилизации срочников
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство планирует покрыть дополнительные расходы на нужды ВСУ при помощи продолжения аудита и верификации расходов.

В феврале Шмыгаль заявил, что Украина за время боевых действий потеряла 30% экономики. Накануне он также заявил, что нынешний дефицит бюджета составляет более 20% от ВВП Украины, или $37 млрд.

Международный валютный фонд (МВФ) в декабре отмечал, что в 2024 году ожидается рост ВВП Украины на 4,5%, до этого прогнозировалось увеличение на 1–3%. В целом украинская экономика демонстрирует «примечательную» устойчивость, указывали в фонде.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В ноябре Минфин Украины сообщил, что без поддержки со стороны союзников Киеву грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере $29 млрд.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Верховная рада Украины Украина правительство Украины военный сбор индивидуальные предприниматели
Материалы по теме
В Верховную раду внесли законопроект о демобилизации срочников
Политика
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации на 90 дней
Политика
В Раду внесли новый законопроект о мобилизации с «мерами влияния»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
Bloomberg сообщил, что утечка «возродила раскол» между ФРГ и союзниками Политика, 03:30
Премьер-министр Литвы отказалась от лозунга, схожего со слоганом Путина Политика, 03:13
«Ведомости» узнали, что власти начали прорабатывать повышение НДФЛ Экономика, 02:46
В Раде заявили о подготовке проекта о военном налоге для бизнесменов Политика, 02:36
В Гаити банды попытались захватить главный международный аэропорт Политика, 01:57
Пентагон ответил на заявление сингапурского министра об F-35 на Украине Политика, 01:40
В Одессе и области прогремели взрывы Политика, 01:28
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В США заявили, что не будут менять ядерную политику из-за «угроз» Путина Политика, 01:12
Австралийский бизнесмен пошел в суд из-за санкций против России Бизнес, 01:06
На Крымскому мосту временно перекрыли движение Политика, 01:02
Серия побед «Реала» и рекорд «Мансити». Интриги плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:00
В ООН сообщили о случаях насилия боевиками ХАМАС над заложниками Политика, 00:51
Англиканская церковь создаст фонд для искупления «великого зла» Политика, 00:47
МИД сообщил о планах Гросси провести в России встречи на высоком уровне Политика, 00:37