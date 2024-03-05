В Раде заявили о подготовке проекта о военном налоге для бизнесменов
Правительство Украины готовит законопроект о военном сборе с предпринимателей, сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, передает «24 канал».
По его словам, украинский Минфин работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 млрд гривен (около $1,15 млрд). Для этого власти планируют увеличить военный сбор, а также ввести его для бизнесменов и отдельных видов операций, связанных с недвижимостью и ювелирными изделиями.
Гетманцев уточнил, что кабмин планирует представить законопроект в марте.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство планирует покрыть дополнительные расходы на нужды ВСУ при помощи продолжения аудита и верификации расходов.
В феврале Шмыгаль заявил, что Украина за время боевых действий потеряла 30% экономики. Накануне он также заявил, что нынешний дефицит бюджета составляет более 20% от ВВП Украины, или $37 млрд.
Международный валютный фонд (МВФ) в декабре отмечал, что в 2024 году ожидается рост ВВП Украины на 4,5%, до этого прогнозировалось увеличение на 1–3%. В целом украинская экономика демонстрирует «примечательную» устойчивость, указывали в фонде.
В ноябре Минфин Украины сообщил, что без поддержки со стороны союзников Киеву грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере $29 млрд.
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