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Военная операция на Украине ,  
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В Верховную раду внесли законопроект о демобилизации срочников

Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации срочников. Они были призваны в октябре 2021 года, после начала боевых действий вопрос о завершении службы неоднократно откладывался
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о демобилизации срочников со службы в вооруженных силах, говорится на сайте Верховной рады. Текст документа пока не опубликован.

Речь идет о призванных на срочную службу в октябре 2021 года. Тогда правительство Украины планировало призвать 13,5 тыс. человек, из них в вооруженные силы — 6,5 тыс., нацгвардию — 4,7 тыс., погранслужбу — 1,7 тыс. Всего по итогам года украинская армия получила 27,7 тыс. срочников. После начала боевых действий призыв не проводился, а вопрос о демобилизации неоднократно откладывался.

Украинский депутат Алексей Гончаренко допустил рассмотрение законопроекта 23 февраля. «Законопроект о демобилизации срочников уже направлен на рассмотрение комитета по нацбезопасности», — написал он в телеграм-канале.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

С предложением о демобилизации срочников, у которых закончился срок службы, Зеленский выступил в ноябре 2023 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обещал, что желающие остаться в армии смогут заключить контракты, а остальные в ближайшее время будут демобилизованы.

Согласно действующему законодательству Украины срочной службе подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, ее срок составляет до 18 месяцев. В ноябре 2023 года Минобороны страны утвердило концепцию, согласно которой до 2028 года срочную службу планируют заменить «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста».

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Верховная рада Украины Владимир Зеленский демобилизация срочная служба
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