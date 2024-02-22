В Верховную раду внесли законопроект о демобилизации срочников
Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о демобилизации срочников со службы в вооруженных силах, говорится на сайте Верховной рады. Текст документа пока не опубликован.
Речь идет о призванных на срочную службу в октябре 2021 года. Тогда правительство Украины планировало призвать 13,5 тыс. человек, из них в вооруженные силы — 6,5 тыс., нацгвардию — 4,7 тыс., погранслужбу — 1,7 тыс. Всего по итогам года украинская армия получила 27,7 тыс. срочников. После начала боевых действий призыв не проводился, а вопрос о демобилизации неоднократно откладывался.
Украинский депутат Алексей Гончаренко допустил рассмотрение законопроекта 23 февраля. «Законопроект о демобилизации срочников уже направлен на рассмотрение комитета по нацбезопасности», — написал он в телеграм-канале.
С предложением о демобилизации срочников, у которых закончился срок службы, Зеленский выступил в ноябре 2023 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обещал, что желающие остаться в армии смогут заключить контракты, а остальные в ближайшее время будут демобилизованы.
Согласно действующему законодательству Украины срочной службе подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, ее срок составляет до 18 месяцев. В ноябре 2023 года Минобороны страны утвердило концепцию, согласно которой до 2028 года срочную службу планируют заменить «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста».
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