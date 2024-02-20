Премьер Украины заявил о потере почти трети экономики страны за два года
За время боевых действий Украина потеряла почти треть своей экономики, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль японскому телеканалу NHK. Политик прибыл с визитом в эту страну 19 февраля.
«Мы потеряли 30% нашей экономики, около 20% наших территорий и потеряли 3,5 млн рабочих мест», — сказал он.
В Международном валютном фонде в декабре 2023 года отмечали, что в текущем году ожидается рост ВВП Украины на 4,5% (до этого прогнозировалось увеличение на 1–3%). В целом украинская экономика демонстрирует «примечательную» устойчивость, макроиндикаторы лучше, чем ожидалось, указывали в фонде.
В бюджет страны заложен рост реального ВВП на 4,6% в этом году.
По итогам первого полугодия 2023 года почти половина (49,1%) бюджета Украины формировалась за счет финансовой помощи из-за рубежа. По данным FT, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.
Он отметил, что серьезно пострадала инфраструктура страны: ущерб нанесен почти 2 млн домохозяйств, повреждены около 8,4 тыс. км дорог.
По словам Шмыгаля, страну покинули 10 млн человек. «Они не вернутся на Украину из Европейского союза, со всего мира, из-за проблем с безопасностью. У нас есть все возможные виды средств противовоздушной обороны от всех наших партнеров. <...> У нас есть поддержка от всех наших партнеров, но, к сожалению, производство боеприпасов по всему миру, включая ЕC, не настолько велико, чтобы поставлять необходимое количество боеприпасов на Украину», — сказал премьер-министр.
Шмыгаль провел встречу со своим японским коллегой Фумио Кисидой. Они обсуждали вопрос достижения «справедливого и прочного мира», усиление антироссийских санкций, заключение соглашения для обмена конфиденциальной информацией.
«Мы должны еще раз придать импульс международному сообществу для поддержки Украины. Япония также хочет нарастить свои государственно-частные усилия по восстановлению», — сказал Кисида.
В ходе визита Киев и Токио подписали около 50 меморандумов о сотрудничестве между странами в частном и государственном секторах. В том числе Япония обязалась помочь в восстановлении инфраструктуры на Украине после окончания конфликта с Россией, разминировании, развитии сельского хозяйства, налаживании гуманитарной ситуации, развитии информационных технологий, повышении производительности промышленных предприятий и т.д.
15 февраля Еврокомиссия сообщила, что, по совместной оценке украинского правительства, Всемирного банка и ООН, на восстановление Украины понадобится $486 млрд. Эта сумма рассчитана на десять лет, уточняла ЕК. 17% нужно на восстановление и реконструкцию жилья, 15% — транспорта, 14% — торговли и промышленности, 12% — сельского хозяйства, 10% — энергетики.
Россия негативно относится к западной поддержке Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, это сделали западная и украинская стороны, и другие государства продолжают снабжать Украину оружием.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит