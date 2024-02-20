Премьер Украины Шмыгаль заявил о потере 30% экономики страны за два года

Премьер Украины заявил о потере почти трети экономики страны за два года

Шмыгаль сообщил, что страна потеряла более 3 млн рабочих мест, 10 млн человек уехали с Украины. По оценкам ООН, Всемирного банка и Киева, на восстановление Украины нужно почти $500 млрд

Денис Шмыгаль (Фото: Rod Lamkey / CNP / ТАСС)

За время боевых действий Украина потеряла почти треть своей экономики, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль японскому телеканалу NHK. Политик прибыл с визитом в эту страну 19 февраля.

«Мы потеряли 30% нашей экономики, около 20% наших территорий и потеряли 3,5 млн рабочих мест», — сказал он.

В Международном валютном фонде в декабре 2023 года отмечали, что в текущем году ожидается рост ВВП Украины на 4,5% (до этого прогнозировалось увеличение на 1–3%). В целом украинская экономика демонстрирует «примечательную» устойчивость, макроиндикаторы лучше, чем ожидалось, указывали в фонде.



В бюджет страны заложен рост реального ВВП на 4,6% в этом году. По итогам первого полугодия 2023 года почти половина (49,1%) бюджета Украины формировалась за счет финансовой помощи из-за рубежа. По данным FT, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

Он отметил, что серьезно пострадала инфраструктура страны: ущерб нанесен почти 2 млн домохозяйств, повреждены около 8,4 тыс. км дорог.

По словам Шмыгаля, страну покинули 10 млн человек. «Они не вернутся на Украину из Европейского союза, со всего мира, из-за проблем с безопасностью. У нас есть все возможные виды средств противовоздушной обороны от всех наших партнеров. <...> У нас есть поддержка от всех наших партнеров, но, к сожалению, производство боеприпасов по всему миру, включая ЕC, не настолько велико, чтобы поставлять необходимое количество боеприпасов на Украину», — сказал премьер-министр.

Шмыгаль провел встречу со своим японским коллегой Фумио Кисидой. Они обсуждали вопрос достижения «справедливого и прочного мира», усиление антироссийских санкций, заключение соглашения для обмена конфиденциальной информацией.

«Мы должны еще раз придать импульс международному сообществу для поддержки Украины. Япония также хочет нарастить свои государственно-частные усилия по восстановлению», — сказал Кисида.

В ходе визита Киев и Токио подписали около 50 меморандумов о сотрудничестве между странами в частном и государственном секторах. В том числе Япония обязалась помочь в восстановлении инфраструктуры на Украине после окончания конфликта с Россией, разминировании, развитии сельского хозяйства, налаживании гуманитарной ситуации, развитии информационных технологий, повышении производительности промышленных предприятий и т.д.

15 февраля Еврокомиссия сообщила, что, по совместной оценке украинского правительства, Всемирного банка и ООН, на восстановление Украины понадобится $486 млрд. Эта сумма рассчитана на десять лет, уточняла ЕК. 17% нужно на восстановление и реконструкцию жилья, 15% — транспорта, 14% — торговли и промышленности, 12% — сельского хозяйства, 10% — энергетики.

Россия негативно относится к западной поддержке Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, это сделали западная и украинская стороны, и другие государства продолжают снабжать Украину оружием.