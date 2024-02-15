Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с главой МАГАТЭ
Дату встречи президента России Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси пока не назначили, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока нет в графике. Собственно, у президента сейчас очень тяжело с графиком рабочим, график плотный», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
6 февраля Гросси сообщил, что отправится в Россию, чтобы провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что рассмотрит «любое влияние на работу АЭС».
Спустя два дня гендиректор МАГАТЭ посетил станцию и заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС улучшается. Гросси отметил, что нельзя забывать о ходе военного конфликта вокруг, а затем уточнил, что имеет в виду возможные отключения электроэнергии и атаки, которые могут повлечь нарушение физической целостности компонентов станции.
ЗАЭС расположена в Энергодаре Запорожской области, станция находится под контролем России с февраля 2022 года. После присоединения региона к России по итогам референдума Путин подписал указ о передаче АЭС в собственность государства.
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