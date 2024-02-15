Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с главой МАГАТЭ

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Дату встречи президента России Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси пока не назначили, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет в графике. Собственно, у президента сейчас очень тяжело с графиком рабочим, график плотный», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

6 февраля Гросси сообщил, что отправится в Россию, чтобы провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что рассмотрит «любое влияние на работу АЭС».

Спустя два дня гендиректор МАГАТЭ посетил станцию и заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС улучшается. Гросси отметил, что нельзя забывать о ходе военного конфликта вокруг, а затем уточнил, что имеет в виду возможные отключения электроэнергии и атаки, которые могут повлечь нарушение физической целостности компонентов станции.