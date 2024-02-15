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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с главой МАГАТЭ

Песков: дата встречи Путина и Гросси не назначена из-за плотного графика
Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Дату встречи президента России Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси пока не назначили, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет в графике. Собственно, у президента сейчас очень тяжело с графиком рабочим, график плотный», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

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Запорожская АЭС

6 февраля Гросси сообщил, что отправится в Россию, чтобы провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что рассмотрит «любое влияние на работу АЭС».

Спустя два дня гендиректор МАГАТЭ посетил станцию и заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС улучшается. Гросси отметил, что нельзя забывать о ходе военного конфликта вокруг, а затем уточнил, что имеет в виду возможные отключения электроэнергии и атаки, которые могут повлечь нарушение физической целостности компонентов станции.

ЗАЭС расположена в Энергодаре Запорожской области, станция находится под контролем России с февраля 2022 года. После присоединения региона к России по итогам референдума Путин подписал указ о передаче АЭС в собственность государства.

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