Лукашенко подписал закон о порядке перевода госорганов на работу в военное время

Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов на работу в военное время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени», сообщили в его пресс-службе.

Указ «совершенствует» порядок перевода работы госорганов и других организаций на военное время, «при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий».

«Издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

В конце января в ВВС Белоруссии сообщили о росте числа полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны с начала 2024 года. Лукашенко отмечал, что у границ Белоруссии и России сосредоточены порядка 32 тыс. военных Североатлантического альянса, свыше 1 тыс. единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.

После этого президент Белоруссии в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности призвал готовиться к третьей мировой войне «и ментально, и стратегически».