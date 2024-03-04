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Политика ,  
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Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов на работу в военное время

Лукашенко подписал закон о порядке перевода госорганов на работу в военное время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени», сообщили в его пресс-службе. 

Указ «совершенствует» порядок перевода работы госорганов и других организаций на военное время, «при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий».

«Издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

В конце января в ВВС Белоруссии сообщили о росте числа полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны с начала 2024 года. Лукашенко отмечал, что у границ Белоруссии и России сосредоточены порядка 32 тыс. военных Североатлантического альянса, свыше 1 тыс. единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.

После этого президент Белоруссии в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности призвал готовиться к третьей мировой войне «и ментально, и стратегически».

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Белоруссия Александр Лукашенко военное время госорганы военное положение
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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