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В военную доктрину Белоруссии вписали коалиционную войну

Минобороны Белоруссии: в военной доктрине появится понятие коалиционной войны
В новой доктрине Белоруссии появляется отдельная глава, которая формирует правовую основу для действий Минска в случае агрессии против союзников. Лукашенко в прошлом году исключал возможность войны на белорусской территории
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В новой редакции военной доктрины Белоруссии уточняется типология конфликтов и появляется понятие межгосударственных и коалиционных войн, сообщил министр обороны страны Виктор Хренин.

«В понятие «коалиционная война» мы закладываем смысл, что достижение победы в ней будет осуществляться применением белорусских войск совместно с войсками союзников», — сказал он (цитата по агентству БелТа).

Хренин заявил, что с учетом предложенных изменений и дополнений проект военной доктрины фактически представляет собой новой документ. Он, считает министр, может послужить основой для урегулирования ситуации в Европе и запуска мирного диалога.

«Прежде всего мы продемонстрировали в ней заинтересованность Беларуси в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и других, эффективном их функционировании по предотвращению и разрешению вооруженных столкновений», — сказал Хренин.

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В документе также «собраны воедино» и прописаны «все взгляды Беларуси на выполнение союзных обязательств». По словам министра, появилась целая глава, которая формирует правовую основу для действий Минска в случае вооруженной агрессии против союзников по ОДКБ и Союзному государству. «В этой же главе мы прописали возможность участия Беларуси в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности», — добавил Хренин.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что война на территории страны в современных условиях «невозможна». «Хочу вас заверить: мы не хотим воевать и не будем воевать», — указывал он.

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В 2022 году Лукашенко говорил, что Минск не будет участвовать в боевых действия на Украине. Позже он признавал, что Белоруссия «участвует там», но не направляет своих военных. В начале 2023 года белорусский лидер указывал, что «готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси» только в единственном случае — если страна подвергнется агрессии извне.

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Белоруссия военная доктрина Виктор Хренин
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