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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил об активизации боев на запорожском направлении

Рогов: бои активизировались на нескольких участках запорожского направления
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На нескольких участках линии фронта в Запорожской области активизировались бои, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Помимо Работино бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка», — сказал он.

Бои в районе Работино и Вербового продолжаются уже несколько месяцев. Оба села расположены примерно в 10 км от подконтрольного ВСУ Орехова.

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Фото:Sofiia Gatilova / Reuters

Об активных боевых действиях в Запорожской области Рогов сообщил в середине февраля. Позднее, 25 февраля, он рассказал об ожесточенных боях в центре Работино, а 29 февраля Минобороны России отчиталось о закреплении на опорных пунктах в Работино.

В сентябре 2023 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».

Рогов сообщил об активизации боев на запорожском направлении
Рогов сообщил об активизации боев на запорожском направлении

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Теги
Владимир Рогов Запорожская область бои Работино
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