Рогов сообщил об активизации боев на запорожском направлении
На нескольких участках линии фронта в Запорожской области активизировались бои, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Помимо Работино бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка», — сказал он.
Бои в районе Работино и Вербового продолжаются уже несколько месяцев. Оба села расположены примерно в 10 км от подконтрольного ВСУ Орехова.
Об активных боевых действиях в Запорожской области Рогов сообщил в середине февраля. Позднее, 25 февраля, он рассказал об ожесточенных боях в центре Работино, а 29 февраля Минобороны России отчиталось о закреплении на опорных пунктах в Работино.
В сентябре 2023 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит
ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список
Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото
У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95