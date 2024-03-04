Рогов сообщил об активизации боев на запорожском направлении

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На нескольких участках линии фронта в Запорожской области активизировались бои, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Помимо Работино бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка», — сказал он.

Бои в районе Работино и Вербового продолжаются уже несколько месяцев. Оба села расположены примерно в 10 км от подконтрольного ВСУ Орехова.

Об активных боевых действиях в Запорожской области Рогов сообщил в середине февраля. Позднее, 25 февраля, он рассказал об ожесточенных боях в центре Работино, а 29 февраля Минобороны России отчиталось о закреплении на опорных пунктах в Работино.

В сентябре 2023 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».