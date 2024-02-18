Рогов заявил об активных боевых действиях на запорожском направлении
На запорожском направлении идут активные боевые действия, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«За последние дни, и особенно за субботу (17 февраля. — РБК), возросла активность боевых действий на запорожской линии фронта. Инициатива находится в наших руках», — рассказал он.
Рогов отметил, что приоритетным направлением в Запорожской области является ореховское — в районе сел Работино и Вербовое (расположены друг от друга примерно в 12 км).
Бои в районе Работино и Вербового продолжаются уже несколько месяцев. Оба села расположены примерно в 10 км от подконтрольного ВСУ Орехова.
В ноябре Владимир Рогов говорил, что запорожское направление становится для Украины основным. «Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — отмечал он. Рогов также заявлял осенью, что украинская сторона готовится к наступлению на запорожском направлении.
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