Турецкие судоходные компании заявили о потерях из-за экспорта в Россию

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Проблемы с переводами из России в Турцию вызвали трудности у турецких судоходных компаний, чьи суда стали простаивать из-за падения объемов экспорта, сообщает газета Ekonomim со ссылкой на представителей турецких грузоперевозчиков.

Как отмечает издание, после введения санкций против России западные страны ограничили экспорт товаров в страну. На этом фоне международные логистические компании перестали возить грузы в Россию, а турецкие экспортеры пополнили парк морских судов, намереваясь занять освободившуюся нишу.

Однако проблемы с денежными переводами из России в Турцию средств за товары привели к сокращению экспорта: по данным турецкого Минторга, экспорт в Россию из Турции в феврале сократился на 33% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, до $670 млн.

Собеседники из числа представителей судоходных компаний рассказали Ekonomim о существенном снижении объемов перевозок в Россию. Одновременно ускорились темпы снижения фрахтовых ставок, сообщили источники.

Генеральный директор одной из турецких компаний, которая перевозит грузы по морю, в беседе с Ekonomim обратил внимание на избыточное предложение мощностей на фоне сокращения экспорта и объема перевозок. По его словам, некоторые суда компании стали простаивать из-за дисбаланса спроса и предложения.

«С другой стороны, из-за роста издержек нам становится все сложнее конкурировать с компаниями, которые не обращают внимания на эмбарго, не платят страховки и не производят расчеты», — сказал он.

Как отмечали источники Reuters, падение объемов российско-турецкой торговли связано с декабрьским указом президента США Джо Байдена. Документ разрешил американским властям вводить санкции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

Указ сделал организации более осторожными из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. Источники Reuters назвали причиной проблем пересмотр процессов турецкими банками и ужесточение ими требований к российским клиентам.

Российские власти называют санкции незаконными. Москва ведет диалог с Турцией относительно сложностей с платежами, с которыми сталкиваются российские компании, сообщили в Кремле.