 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Турецкие судоходные компании заявили о потерях из-за экспорта в Россию

Ekonomim: турецкие суда простаивают из-за проблем с переводами из России
Сюжет
Война санкций
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Проблемы с переводами из России в Турцию вызвали трудности у турецких судоходных компаний, чьи суда стали простаивать из-за падения объемов экспорта, сообщает газета Ekonomim со ссылкой на представителей турецких грузоперевозчиков.

Как отмечает издание, после введения санкций против России западные страны ограничили экспорт товаров в страну. На этом фоне международные логистические компании перестали возить грузы в Россию, а турецкие экспортеры пополнили парк морских судов, намереваясь занять освободившуюся нишу.

Однако проблемы с денежными переводами из России в Турцию средств за товары привели к сокращению экспорта: по данным турецкого Минторга, экспорт в Россию из Турции в феврале сократился на 33% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, до $670 млн.

Собеседники из числа представителей судоходных компаний рассказали Ekonomim о существенном снижении объемов перевозок в Россию. Одновременно ускорились темпы снижения фрахтовых ставок, сообщили источники.

Бизнес сообщил об увеличении срока обработки платежей в Турции и Китае
Бизнес
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Генеральный директор одной из турецких компаний, которая перевозит грузы по морю, в беседе с Ekonomim обратил внимание на избыточное предложение мощностей на фоне сокращения экспорта и объема перевозок. По его словам, некоторые суда компании стали простаивать из-за дисбаланса спроса и предложения.

«С другой стороны, из-за роста издержек нам становится все сложнее конкурировать с компаниями, которые не обращают внимания на эмбарго, не платят страховки и не производят расчеты», — сказал он.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Как отмечали источники Reuters, падение объемов российско-турецкой торговли связано с декабрьским указом президента США Джо Байдена. Документ разрешил американским властям вводить санкции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

Указ сделал организации более осторожными из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. Источники Reuters назвали причиной проблем пересмотр процессов турецкими банками и ужесточение ими требований к российским клиентам.

Российские власти называют санкции незаконными. Москва ведет диалог с Турцией относительно сложностей с платежами, с которыми сталкиваются российские компании, сообщили в Кремле.

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит

ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список

Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото

У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
Теги
Турция экспорт грузоперевозки Денежные переводы санкции
Материалы по теме
Турецкие бизнесмены пригрозили исками к США ради торговли с Россией
Бизнес
Бизнес сообщил об увеличении срока обработки платежей в Турции и Китае
Бизнес
Турецкий экспорт в Россию упал на фоне указа США о вторичных санкциях
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 16:27
Названы районы Москвы, где продается больше всего жилья дешевле ₽10 млн Недвижимость, 16:56
Шансы не выше 15%: как войти в экосистему и получить прибыль Pro, 16:55
На севере Польши упал неизвестный метеозонд Общество, 16:49
Дисквалифицированная за допинг Валиева будет главной героиней шоу в Китае Спорт, 16:38
В Германии отвергли обвинения в подготовке к войне с Россией Политика, 16:33
Почему не нужно искать работу мечты — Fast Company Pro, 16:28
В России анонсировали премьеру премиального седана Exlantix ES Авто, 16:23
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В ЕК поправили Зеленского в расчетах поставленных Украине снарядов Политика, 16:20
Минфин оценил расходы на продление семейной ипотеки Финансы, 16:15
Идеальная доступность: где жить в Москве, чтобы не стоять в пробках РБК и ПИК, 16:14
Экс-владелец банка «Югра» получил 9 лет колонии за растрату Финансы, 16:14
Медведев назвал условие признания новых границ России другими странами Политика, 16:11
Колония одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО Общество, 16:05
Капитализация USDT приблизилась к $100 млрд и достигла максимума Крипто, 15:53