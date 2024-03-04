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Военная операция на Украине ,  
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Вызванный после утечки беседы военных посол Германии покинул МИД России

Вызванный после утечки разговора военных посол Германии покинул МИД спустя час
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Ламбсдорф
Александр Ламбсдорф (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф, вызванный ранее в МИД России, покинул ведомство, передают ТАСС и «РИА Новости».

Дипломат провел в здании МИДа час и десять минут, пишет ТАСС. На выходе Ламбсдорфф не стал отвечать на вопросы журналистов и комментировать свой визит, отмечает агентство.

О вызове Ламбсдорффа в российский МИД агентства сообщили в этот же день. Источник ТАСС утверждал, что причиной стала публикация записи переговоров немецких офицеров об атаках на Крымский мост. Сам посол не стал называть причину своего визита.

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Утром 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что «товарищи в погонах» передали ей 40-минутную запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность удара по Крымскому мосту. Спустя несколько часов Симоньян опубликовала имена офицеров и расшифровку их разговора.

По ее данным, обсуждение состоялось 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Согласно расшифровке, немецкие офицеры обсуждали в том числе возможность поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовали от руководства Германии разъяснений в связи с появлением аудиозаписи. «Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — подчеркнула Захарова.

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В тот же день в Минобороны Германии сообщили, что Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) «инициировало все необходимые меры», чтобы выяснить точную причину произошедшего. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что немецкая Генпрокуратура заведет дело из-за утечки.

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