Гладков сообщил о сбитом беспилотнике под Шебекино
Средства ПВО сбили беспилотник в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Батрацкая Дача», — написал губернатор.
Он также отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Двумя часами ранее о другом сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике сообщило Минобороны. По данным ведомства, попытка атаки дрона самолетного типа была пресечена около 16:00 мск. Также сообщалось, что 2 марта ВСУ обстреляли села Новая Таволжанка и Богун-Городок. В первом селе в результате атаки были повреждены шесть частных домовладений и две машины, во втором — линия газоснабжения.
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