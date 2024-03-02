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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сбитом беспилотнике под Шебекино

Гладков сообщил о работе ПВО и сбитом БПЛА в Шебекинском городском округе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Средства ПВО сбили беспилотник в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Батрацкая Дача», — написал губернатор.

Он также отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Двумя часами ранее о другом сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике сообщило Минобороны. По данным ведомства, попытка атаки дрона самолетного типа была пресечена около 16:00 мск. Также сообщалось, что 2 марта ВСУ обстреляли села Новая Таволжанка и Богун-Городок. В первом селе в результате атаки были повреждены шесть частных домовладений и две машины, во втором — линия газоснабжения.

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике под Шебекино
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике под Шебекино

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ВСУ Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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