Белгородское село Новая Таволжанка попало под минометный обстрел
В Шебекинском городском округе Белгородской области под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших, по словам губернатора, нет, однако повреждения получили шесть частных домовладений и две машины.
Новая Таволжанка фактически примыкает к границе с Харьковской областью Украины, расстояние от села до нее — менее 500 м.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и атаках беспилотников. Накануне Гладков писал об обстрелах, работе ПВО и атаках дронов шесть раз. Утром 2 марта губернатор сообщил, что в селе Щетиновка Белгородского района области беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате была повреждена линия электропередач, Щетиновка и соседнее село Чайки остались без света.
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