МИД Венгрии ответил на закон о нацменьшинствах на Украине

Венгерские нацменьшинства на Украине не скоро получат те права, которые у них были в 2015 году, заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД страны Тамаш Менцер на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Так он прокомментировал новый закон о расширении прав нацменьшинств на Украине, который Верховная Рада приняла накануне.

«На Украине восемь лет назад начали ущемлять права венгерской общины, с тех пор как ее лишили избирательных прав. Решение украинского парламента, конечно, будет внимательно оценено, но уже сейчас понятно, что до возвращения прав 2015 года еще далеко», — написал Менцер. При этом политик отметил, что в Венгрии будут пристально следить за выполнением нового украинского закона.

Верховная рада 8 декабря приняла закон о расширении прав нацменьшинств на Украине, в частности в сфере образования. Депутат Рады Алексей Гончаренко уточнил в своем телеграм-канале, что теперь студенты украинских учебных заведений, принадлежащие к нацменьшинствам, могут получать образование на родном языке, если это один из языков Евросоюза.

В январе президент Венгрии Каталин Новак заявила, что действующий на Украине закон о меньшинствах ограничивает права 150 тыс. венгров, которые проживают в Закарпатье. Новак передала свои замечания в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако тот их проигнорировал. В правительстве Венгрии отмечали, что их цель — «как можно дольше защищать Закарпатье от войны».

Менцер тогда назвал действия украинских властей в Закарпатье в отношении венгерской общины неприемлемыми и подчеркнул, что «если Украина хочет стать членом Евросоюза, постоянная и систематическая травля и лишение прав национальных меньшинств недопустимы».