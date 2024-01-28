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Жильцам обрушившейся в Ростове-на-Дону многоэтажки пообещали выплаты

Власти Ростова-на-Дону пообещали выплаты жильцам обрушившейся многоэтажки
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Ростове-на-Дону жильцам дома, у которого рухнула стена, выплатят единовременную помощь до 40 тыс. руб., сообщил мэр города Алексей Логвиненко в телеграм-канале.

«Жильцам, зарегистрированным по данному адресу (ул. Нариманова, 72/3. — РБК), будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 тыс. до 40 тыс. руб. на человека», — написал он.

10 тыс. руб. будет выплачено всем, кто зарегистрирован в доме, 20 тыс. руб. — тем, у кого имущество пострадало частично, 30 тыс. руб. — тем, у кого полностью утрачены вещи первой необходимости.

Чтобы получить выплату и место временного размещения, жильцам обрушившегося дома необходимо подать заявление, для них также доступна горячая линия.

Жительница Ростова-на-Дону Елена, проживавшая в этом доме, рассказала РБК, что сейчас владельцы квартир ждут компенсаций, однако их размер она считает неудовлетворительным. «Я в очереди 110-я по счету. Разместились мы у родственников. За комнату 9,3 кв. м в первом подъезде мне предложили выкупную стоимость около 900 тыс. руб. Это уже с учетом услуг за переезд. Что мне с этой компенсацией сейчас делать? В отчете об оценке сказали, что они даже не будут учитывать, в каком состоянии находились комнаты. А у меня там был полноценный хороший ремонт, хорошая техника стояла. А у кого-то плесень на стенах. Предлагают маневренный фонд тем, кому негде разместиться», — говорит она.

«Из первого подъезда не успели ничего крупногабаритного забрать, только основное — паспорта, документы. Все остальное — вещи, техника — все осталось внутри там. Никто времени не дал [вывезти вещи]. Все быстро одевали детей, хватали документы и выходили», — добавила Елена.

В Ростове-на-Дону у аварийной пятиэтажки обрушился подъезд
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27 января в пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону произошло обрушение стены одного из подъездов. «Интерфакс» указывал, что дом был построен в 1963 году, в 2020-м его признали аварийным. Прокуратура начала проверку.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что всего в доме зарегистрировано 247 человек, после ЧП были эвакуированы 95 жильцов, из них 26 находятся в пункте временного размещения, остальные — у родственников.

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Ростов-на-Дону обрушение дома ЧП Ростовская область выплаты новости
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