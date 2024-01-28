СК завел дело после обрушения стены пятиэтажки в Ростове-на-Дону

СК завел дело о халатности после обрушения стены пятиэтажки в Ростове-на-Дону

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома, сообщает в телеграм-канале региональное управление СК.

По данным ведомства, в 2020 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Следствие должно установить «причины и обстоятельства произошедшего» и дать правовую оценку «должностным лицам администрации».

Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия, а также допрашивают жильцов дома и сотрудников администрации. Кроме того, они изучают правоустанавливающую и техническую документацию здания.

Обрушение стены привело к «уничтожению имущества граждан», сами жильцы были своевременно эвакуированы, заключили в СК.

27 января в пятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Нариманова, 72/3, произошло обрушение стены первого подъезда. После этого в городе был введен режим ЧС. Утром в здании целиком обрушился первый подъезд.

Video

Прокуратура начала проверку. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в доме зарегистрированы 247 человек. После инцидента 95 из них были эвакуированы, 26 находятся в пункте временного размещения, остальные — у родственников.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко добавил, что жильцам дома выплатят единовременную помощь в размере от 10 тыс. до 40 тыс. руб. на человека. 10 тыс. руб. получат все, кто зарегистрирован в доме, 20 тыс. руб. — те, у кого имущество пострадало частично, 30 тыс. руб. — те, кто остался без вещей первой необходимости.