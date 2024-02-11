Выплаты жильцам обрушившегося в Ростове дома пообещали увеличить в 3 раза

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Компенсации жильцам аварийного дома в Ростове-на-Дону, где обрушился подъезд, увеличат в три раза, сообщил в телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Мной инициировано увеличение суммы выплат по потере имущества с 30 тыс. до 100 тыс. руб. Эта выплата положена каждому члену семьи, проживавшему в доме. Уверен, депутаты поддержат нашу инициативу», — говорится в сообщении.

Губернатор рассказал, что провел встречу с жильцами дома, где в конце января обрушился подъезд, и отметил, что «градус беседы порой был высоким».

Он добавил, что по 10 тыс. руб. получат все жильцы дома вне зависимости от того, где человек был зарегистрирован. По состоянию на 11 февраля выплаты были сделаны по 207 заявлениям из 247 поступивших.

По его словам, 42 семьи согласились с размером компенсации, ее общая сумма достигла 51,9 млн руб. Губернатор пообещал приступить к выплатам, как только деньги поступят в муниципалитет, уточнив, что планируемое время начала выплат — март 2024 года. Логвиненко также отметил, что потерявшие жилье ростовчане получат современные квартиры в новых жилых комплексах, которые будут на 10 кв. м больше, чем прежние.

Первый подъезд дома, расположенного в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Нариманова, 72/3, обрушился 27 января 2024 года. На следующий день СК завел по факту произошедшего уголовное дело.

В 2020-м обрушившийся дом признали аварийным.

Мэр Логвиненко на следующий день после обрушения сообщил, что жильцы дома получат единовременную помощь в размере от 10 тыс. до 40 тыс. руб. на человека. 10 тыс. руб. предполагалось выплатить всем, кто зарегистрирован в доме, 20 тыс. руб. — тем, у кого имущество пострадало частично, 30 тыс. руб. — тем, кто в результате случившегося потерял предметы первой необходимости.