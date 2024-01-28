У аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Видео

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Появились кадры полного обрушения подъезда аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону. Накануне в нем обрушилась стена. Дом был построен в 1963 году, в 2020-м его признали аварийным.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что из дома эвакуировано 95 жильцов, в том числе 15 несовершеннолетних.