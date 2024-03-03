Bild связал успехи российской армии с применением авиабомб ФАБ-500
Российская армия в боях за Авдеевку действовала профессионально, массово применяя артиллерию и авиацию для прикрытия штурмовых частей, рассказал в репортаже Bild журналист и военный аналитик Юлиан Рёпке.
По его словам, во многом успех российских военных связан с применением авиационных бомб ФАБ-500, которые успешно уничтожали позиции ВСУ. В репортаже он показал видео с воронками глубиной в несколько метров, которые оставались после применения ФАБов. «Это лишь одно из больших преимуществ [ВС России], которые мы видим», — отметил журналист.
ФАБ-500 — это фугасная авиационная бомба. Такие снаряды предназначены для ударов по военно-промышленным объектам, железнодорожным узлам и военно-полевым сооружениям, личному составу противника и легкобронированной технике. Одна бомба весит 500 кг. Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 300 кг. Минобороны сообщало о применении таких бомб в варианте с оснащением универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Вместе с этим он отмечает активное применение российскими войсками беспилотников, которые позволяют обнаруживать и атаковать укрепленные позиции украинских солдат, в том числе на запорожском направлении.
Говоря о немецкой технике, он показал видео с уничтожением бронетранспортера серии М, десятки которых Берлин ранее передал Киеву.
«Украинцы отличаются от русских. У них нет бесконечного запаса [бронетранспортеров]. Я думаю, что всего их [у ВСУ] 80 на данный момент», — сказал Рёпке.
О наступлении России по нескольким направлениям заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. «Наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории», — сказал он. За неделю до этого министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о взятии Авдеевки, которая с 2015 года оставалась крупнейшим форпостом ВСУ у Донецка.
О сложной ситуации на фронте для ВСУ говорили также президент Украины Владимир Зеленский и главком Александр Сырский. Последний связывал это с ошибками и некомпетентностью командиров. «В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — заявил он накануне.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что украинские власти опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться. По данным агентства, оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды. Москва осуждает военную помощь Украине.
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